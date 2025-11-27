意識形態豈能把法治踩在腳下 政府濫權人民無所適從

花蓮村長鄧萬華遭內政部強行解職，不只是個案，而是警訊，警示民進黨政府正以空前的魄力，將法律降格為政治服務的工具。當行政權以意識形態凌駕國籍法，以情緒替代法理，以藐視國籍法、視法律於無物的粗暴拔除公民權利，這已不只是行政錯誤，而是赤裸裸的法治倒退。

鄧萬華依法取得中華民國身分證、依法當選村長、依法行使公民權，卻因未放棄「大陸國籍」遭解職。問題在於我國法制三十多年來從未將「大陸地區」視為「外國」。法律學者廖元豪直指內政部此舉是在「霸凌法治」。從國安法、公職人員選罷法、戶籍法、國家情報工作法，百餘條法規明白區分「大陸地區」與「外國」。若照內政部「對岸就是外國」的神邏輯，則所有區分兩者的法律都形同廢紙，連處理共諜的刑責規範，都將無所依循。

從1992年《兩岸人民關係條例》至今，各黨派當政都未認定「前大陸地區人民」具外國國籍。民進黨如今卻為了意識形態擅自更改定義，強行扭動國籍法第20條的涵義，藉此剝奪陸配公職資格。法律沒變，變的是政治；國籍沒變，變的是民進黨對法治的尊重態度。

內政部長劉世芳一句，「大陸如果不是外國，不就等於承認台灣是中國的一部分？」暴露了賴團隊邏輯的錯亂。法律上，大陸之所以不是外國，正是因為依《憲法》與《條例》，兩岸「同屬中國的一部分」。這不是政治選項，而是現行法制的明文規定。劉部長若無意研讀法律，可以；但不可以把自己對「台灣國」的政治想像硬塞進國籍法裡。

大罷免期間，劉世芳忘情高喊要讓賴清德當台灣國的主人，引發爭議。如今她再度以行政解讀蠻橫要求陸配解職，這不是捍衛法治，而是侵蝕法治；她對陸配的政策，不是維護國安，而是濫用國安。以情緒定義身分，以立場取代條文，這樣的內政部，才是台灣真正的國安破口。

嘴裡喊著台灣國，卻領著中華民國薪水的不只劉世芳。同樣是綠營紅人，立委王義川赴日寫下「台灣國桃園市」，事後更高喊：「我是台灣國立委，有問題嗎？」問題非常大。如果他真屬「台灣國」，是否應先辭去中華民國不分區立委，停止領取中華民國薪水？是否應「依國籍法伺候」？徐巧芯反問：「原來中華民國只有112名立委？」這不是酸語，而是戳破民進黨的矛盾。

賴政府上任至今，緊抱意識形態，政治操作益發明顯；推動台獨心切，於是刻意模糊國籍法；兩岸關係緊張，於是加碼製造內部敵人，揮刀陸配；法律不合意，就口號先行。台獨若是政治主張，可以辯論；但用台獨的熱情踐踏法律，就是對民主的斲喪。

政府可以不喜歡中華民國，但不能假裝中華民國的法律不存在；可以追求政治理想，但不能把行政權變成清算工具。一個國家若允許行政權凌駕法治，那麼哪一天，選舉結果、言論自由、財產權利，都可能像鄧萬華的村長職一樣，被輕易剝奪。

台灣真正的安全，不在政治口號，而在法治的可預測性與公權力的自我節制。

當民進黨把台灣推向意識形態的火口，我們必須提醒，國家可以有立場，但不能沒法律。

