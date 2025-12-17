意象自足 緊密而準確

本文記錄了一段令人動容的情誼，曾經親如手足的兩人，風馳電掣在青春的飛奔裡，然而「哲」因病一路由飛行員、當教師的想望，退至司法官考試的妥協，甚至最終退到生命的盡頭。

作者以「夜間飛行」命名，除了雙關也在飛行任務中消失的小說主角及創作者聖修伯里本人外，全文意象自足，扣得相當自然、緊密而準確，例如得知哲病情嚴重當下，描寫夜幕裡明暗不均勻的盆地，作者發出「黑夜真的對眾生平等嗎」的質疑。又如對於哲不斷急轉直下的人生，作者形容其有如一場「儀表失準，與塔臺失聯」的暗夜飛行。

收尾「這下真的要看你的了」，回應哲曾經對我的期待，寫出陰陽無法相隔的默契、祝福與相互扶持，笑裡有辛酸，動情而不陷溺於傷感，十分高明。