《意難忘》徐亨腦腫瘤「自爆0通告」近況！網急關切…本人親回應了

58歲男星徐亨曾憑《意難忘》奪下金鐘最佳男配角，過去事業風光的他，近年卻接連遭逢人生巨變，不僅投資失利、坦言慘賠超過10億元、背上2億債務宣布破產，之後又因腦腫瘤引發水腦症動刀治療，體重一度暴增到100公斤。近日他突然感嘆「人生所有最坎坷的事都被我碰到了！」透露現在「完全沒通告」的艱難處境，引來大批粉絲湧入關心，隨後他也親自回應外界關注了。





徐亨日前發文感嘆自己遭逢不少人生挑戰，現在生活意義只剩下「努力還債」，連演藝圈工作都沒了。（圖／翻攝自徐亨@臉書）

徐亨12日在文中提到，這幾年經歷「破產、破病、離婚（淨身出戶）、母親往生」，感嘆命運一次把所有打擊都落在他身上，如今生活的意義只剩下「努力還債」，他坦言很久沒有演藝工作了，「我最熱愛的演藝工作，現在完全沒通告。」，面對自媒體時代興起，徐亨也直言網紅收入普遍比藝人高，廣告大量流向網路，讓他深刻體會「時代真的變了」，雖然到處想辦法求生，他也不諱言有時覺得活得好累，只能不斷替自己打氣，「無可奈何…只能努力活著，加油吧！」。









徐亨再度發文感謝外界給他的加油打氣與關心 。（圖／翻攝自徐亨@臉書）





徐亨貼文一公開，馬上湧入超過1.3萬名粉絲、昔日觀眾到場關心，許多藝人好友更留下溫暖打氣，針對外界湧入的鼓勵與關心，徐亨則在14日再次發文回應，親自向所有人表達感謝，他寫下：「感謝媒體記者好友們，感謝您們的關心鼓勵、溫馨報導，真心感謝您們！感謝所有好友鐵粉們的支持鼓勵、加油打氣，真心感謝您們！」他曬出「面露笑容照」，透露自己真心，表示有眾人支持、照顧與愛，他會更加堅強努力，「很真心的感謝您們，感恩！」。





原文出處：《意難忘》徐亨腦腫瘤「自爆0通告」欠2億還債近況！憔悴面貌網心疼…本人親回應了

