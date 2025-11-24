意騰Q3營收及獲利創新高 2026續成長

【記者柯安聰台北報導】意騰-KY（7749）公布2025年第3季合併財報。受惠於客戶持續的強勁需求及新產品推出，營運動能持續上揚。第3季合併營收4.82億元，年增92.5%，創公司單季最高紀錄；稅後淨利1.96億元，淨利率達40.8%。每股盈餘4.22元，前3季每股盈餘9.12元。



在產品組合方面，意騰表示，第3季除了既有遊戲機、對講機ASIC出貨持續成長，且毛利率保持穩定外，智財授權及服務收入亦比去年同期增長超過7成。在長期耕耘新的ASIC客戶應用方面，亦開始出貨，可望在明年帶來持續性的成長。隨著生成式AI與語音交互普及至PC、TWS耳機、穿戴式裝置、智慧家庭、企業通訊等領域，市場對AI降噪、語音強化與語音辨識前處理IP的需求持續攀升。公司自研的多款AI聲學IP能在複雜場景中維持語音清晰度，已獲多家國際品牌採用，帶動整體業務穩健成長。



在技術發展方面，意騰於今年下半年推出新一代AI聲紋降噪IP，可透過AI自動學習（Self-learning）使用者的聲紋，使用者不需事先做聲紋註冊，即可建立個人化語音特徵模型，大幅提升使用者的便利性，此IP已獲多家智慧手機與PC國際大廠導入。意騰持續投入AI聲學核心能力，包括AI降噪、語音強化、多麥克風處理、語音前端優化與模型輕量化等技術。本季成功量產目前全球唯一可通過Microsoft Open Office認證的TWS耳機，協助國際品牌客戶率先上市，展現意騰於AI語音處理的技術領先地位。



意騰認為，Voice AI市場正邁向新一代人機互動入口，未來 2-3 年仍將維持結構性擴張。除了2026年具備高度可見度的成長動能之外，公司已正式進入多重產品線動能齊發的新階段，2026年將成為意騰營運加速的重要年份。隨著Voice AI成為生成式AI時代的核心前端，全球市場需求將持續強勁。公司將在技術、產品與客戶布局三方面同步擴張，強化長期競爭力，持續為股東帶來穩健與亮眼的營運成果。（自立電子報2025/11/24）