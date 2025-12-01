愚魚「無心柳．有心色」個展即日起至明年1/19在中友百貨藝廊展出

▲藝術家提供作品《食穗》做為此次藝術公益活動，義賣金額將全數捐贈給財團法人伊甸社會福利基金會。

【記者 廖美雅／台中 報導】以「愚魚」為藝名的藝術家陳聰景，曾獲得2屆電視廣告影片金鐘獎。曾獲得多次國內美術競賽獎項。他的創作風格充滿無限想像，隨心所欲地任由其心裡所想，藉由畫筆恣意發揮。題材多樣化且天馬行空，創作風格多彩繽紛並充滿童趣之心。《無心柳．有心色-愚魚創作個展》展出日期從11/27(四)起至明年115/01/19，共計展出37件創作，包含立體雕塑作品以及今年完成的平面畫作。

▲愚魚「無心柳．有心色」個展。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示暨2014年『也無風雨也無晴-愚魚的藝饗世界』之後，睽違11年，再度邀請到藝術家愚魚老師展出，他的創作是一種「隨興」的態度，愚魚老師說：「不想也罷，感覺自來」。用這樣的創作觀念態度一路走來始終如一誠屬不易。中友時尚藝廊同時規劃藝術打卡牆，民眾可一起來跟藝術家共同體驗創作的樂趣。

此外，由藝術家提供作品《食穗》做為此次藝術公益活動，義賣金額將全數捐贈給「財團法人伊甸社會福利基金會」，此次同樣由中友百貨認購收藏。開幕當天在中友誠品書店舉辦藝術座談活動，由愚魚老師進行創作分享。12/27將舉辦藝術家專場導覽，有興趣的民眾可事先報名參與。（照片／記者廖美雅翻攝）