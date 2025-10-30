愛丁堡台灣留學生遭圍毆！警方起訴3涉案年輕人

國際中心／李明融報導

英國蘇格蘭首府愛丁堡在今年8月底發生一起社會事件，一名台灣留學生在搭乘公車時，遭4名不良青年盯上，先是用言語攻擊台灣留學生，接著被這群青少年毆打，另有一名青少年用手機錄影過程，最終警方對其中3名男性依「傷害」相關罪名遭起訴，這些少年還曾語帶恐嚇告訴被害人「我們認得出來你是誰」。

愛丁堡台灣留學生「搭公車」遭圍毆！警方依「傷害罪」起訴3涉案年輕人

一名台灣留學生搭公車時，遭到陌生人集體霸凌毆打。（示意圖／翻攝自pexels）根據《中央社》報導指出，蘇格蘭警察局（Police Scotland）一名發言人回應，警方於8月31日接獲報案，在愛丁堡東部莫瑟爾堡（Musselburgh）一帶，於一輛雙層巴士上發生一起攻擊事件，現場除了被害人和施暴青年外，疑似沒有其他乘客，警方將涉案青年逮捕到案，29歲受害男子則送往醫院治療、當天離開醫院，在搭乘另一輛公車時，遇到2名青少女走向他，告訴被害者她們已在網路上看到他被圍毆的影片，據了解，這2名青少女曾語帶恐嚇告訴被害人，「我們認得出來你是誰」。目前已有3名年輕男性因為本案遭起訴，他們分別為14、15和16歲，皆依「傷害」相關罪名遭起訴，犯行未被歸類為「仇恨犯罪」，報導提到受害的29歲男性在公車上先是被言語攻擊，接著被4名青少年毆打，另有一名青少年用手機錄影過程。

這次台灣留學生遭打事件，反應出青少年暴力犯罪問題近年在英國有惡化趨勢。（示意圖／翻攝自pexels）

青少年暴力犯罪問題近年在英國有惡化趨勢，且施暴者趨於年輕化。根據公益組織「青少年基金會」（Youth Endowment Fund）今年7月發布的調查報告，2014至2024年因為「殺人」遭定罪的英國10至17歲青少年人數增加77%；在18至24歲區間，增加幅度為41%。相較之下，在同樣的10年期間，25歲以上因為「殺人」遭定罪的英國民眾人數未有明顯增加。施暴者將暴力犯罪過程錄影上傳網路，可能導致被害人再度受創，蘇格蘭今年9月底發生一名青少女遭攻擊，相關影片在社群媒體流傳，有4名涉案青少年遭起訴。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

