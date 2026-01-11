愛上台灣了？LE SSERAFIM金采源「護照丟火鍋」發完又秒刪

LE SSERAFIM成員金采源昨（10）日現身台北大巨蛋。（圖／翻攝自金采源IG）





南韓音樂頒獎典禮昨（10）日晚間在台北大巨蛋完美落幕，不少粉絲到場一睹偶像光彩，而女團「LE SSERAFIM」也甜美現身，豈料，成員金采源在典禮落幕後，深夜在個人IG限時動態曬出一張將「韓國護照」伸向火鍋鍋底的照片，疑似十分不捨離開台灣，不少粉絲也截圖瘋傳笑喊：「是不想回韓國了嗎？」

LE SSERAFIM昨晚在典禮上帶來新歌〈SPAGHETTI〉與〈HOT〉，將全場氣氛嗨到最高點，整齊劃一的演出讓不少歌迷直呼是「演唱會等級」的演出，而在典禮結束後，金采源也現身火鍋店慶功，更做出將韓國護照伸入鍋底的舉動，瞬間掀起熱議。

金采源將護照伸向火鍋鍋底的動態引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

雖然金采源在限時動態發出後不久就火速將其刪除，但仍被眼尖網友截圖發上社群，不少粉絲笑喊：「想發小帳開玩笑不小心發到大帳、「把護照丟進去不回去了」、「這精神狀態太愛了」，而這個小彩蛋也意外成為LE SSERAFIM的趣味插曲之一。



