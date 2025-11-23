愛上台灣後決定定居 外國人卻喊後悔 「4大缺點」引網友討論

（記者張芸瑄／綜合報導）一名外籍男子近日在論壇分享自己在台灣生活與補習班任教的經驗。他表示，原本因旅遊而愛上台灣，覺得這裡氛圍愜意、食物多元，因此決定搬來長住並擔任英文教師。然而隨著時間拉長，他卻感受到明顯落差，甚至形容在台灣生活讓他「精神疲憊」。

這名外籍教師在 Reddit 上發文指出，工作後最讓他無法適應的，是補習班內冷淡的工作氣氛。他提到，有些同事平時連打招呼都不會，讓他感到無法融入團隊，也因此備受打擊。他認為職場中常出現過度挑剔、正式且保持距離的態度，使得日常互動充滿壓力。

示意圖／一名外籍男子近日在論壇分享自己在台灣生活與補習班任教的經驗。（擷取自 免費圖庫freepik）

他也談到社交環境的觀察。他表示，外界普遍認為台灣人友善，但實際相處後，他覺得許多互動比較像是「禮貌性的客氣」，給人有距離、不夠主動的印象。有時甚至會聽到「你們國家應該沒有這個吧？」之類的說法，讓他感受到一種被比較或被審視的不舒服感。

除此之外，他提到在台灣所遇到的生活不適應。不少人認為台灣物價親民，但他指出，一旦從街邊美食走進超市，價格其實不低，和部分已開發國家相比甚至顯得更貴。他也坦言，台灣濕熱漫長的夏季讓他相當難以適應。

不過，他仍肯定台灣具備一些優點，包括便利的生活機能、交通方便，以及部分地區的自然風景相當宜人。然而，他表示，這些優點並不足以抵消日常累積的不開心與壓力感。

這篇文章後來被轉貼至 PTT，引起不少網友討論。有留言指出：「旅遊與真正生活本來就不同」、「氣候確實是一大挑戰」、「各國辦公室文化都一樣，不容易交到真正的朋友」、「他的狀況感覺也和職場環境有關」。也有人直言：「實話有時候真的很傷人」，認為他的感受在台灣社會並非少數。

