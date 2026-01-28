社會中心／王毓珺 洪國凱 台北報導

心生愛慕，也千萬不能跟蹤尾隨！在台北市中山區有名男子，從去年11月開始，就不斷跟蹤騷擾一名女藥師，不但經常到藥局送食物，甚至女子躲到巷子裡，男子也會不停尾隨，讓女子心生恐懼，終於鼓起勇氣報案，警方表示將依跟騷法偵辦。

一名身穿卡其色外套的男子，左手拿著一包食物，慢悠悠地走進藥局裡，還跟藥師攀談，看起來對一切相當熟悉，隨後把手中的東西放在櫃台上，再轉身離開。

隔了幾天，男子又來了，這回他直接把手裡的食物放在櫃台，女藥師明確拒絕，要他把東西拿走，沒想到男子根本不聽，邊竊笑邊離開。

廣告 廣告

類似的狀況，不停發生，監視器更紀錄下，男子就算沒有進到店內，也會在外面不停徘徊。

愛上女藥師！陌生男常到藥局送食物 跟蹤尾隨三個月

愛上女藥師! 陌生男常到藥局送食物 跟蹤尾隨三個月（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「男子跟蹤騷擾的行為，從去年11月就開始發生，女子也指控，就算他躲到巷子裡面，男子還是會持續跟著，只要她一拿出手機想要蒐證，男子就會躲進一旁的店家假裝閒逛。」

受害女子：「每個禮拜大概都會出現在藥局，(假裝)不同的原因也不同的緣由，可能就是可能來諮詢或買東西，就是各種不停的來騷擾，然後還有被我錄到影像，戴著鴨舌帽戴著口罩，然後躲在柱子旁邊，(後來)把外套反穿，然後躲在另外一邊等著我出去。」

女子不堪其擾，甚至控訴男子會規避責任，曾詢問店裡的監視器有沒有聲音，知道會被錄下後，就換成打電話，詢問有沒有對象的騷擾問題，更是讓女子心生恐懼。





愛上女藥師！陌生男常到藥局送食物 跟蹤尾隨三個月

愛上女藥師! 陌生男常到藥局送食物 跟蹤尾隨三個月（圖／民視新聞）





受害女子：「因為平常自己一個人，而且他今天他這次，他很快就被我發現他沒有得逞，他一定會有第二次第三次。」



非本案律師包盛顥：「行為人如果有這樣(跟蹤騷擾)的動作，違反被害人的意願，並且是跟性或性別有關聯，那最重是可以處一年的有期徒刑。」

就算真的愛慕，想追求，還是應該保持理性，否則這下不僅造成女子內心恐懼，恐怕自己還得揹上刑責。

原文出處：愛上女藥師！陌生男常到藥局送食物 跟蹤尾隨三個月

更多民視新聞報導

抓到了！蕭美琴捷克出訪險釀車禍 警方逮捕「中國間諜記者」

懷孕人妻被「GPS玩偶」定位遇害！倒臥玄關血泊中…

在台港人包場「看電影」竟遭偷拍跟蹤 陸委會回應了

