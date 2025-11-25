愛上小孩老師！苗栗地方媽媽狂傳「鹹濕簡訊」示愛…國小男師嚇到報警

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗地方媽媽因愛慕國小男老師，展開瘋狂示愛舉動，遭法院判處拘役30天。（示意圖／翻攝自photoAC）

苗栗一名地方媽媽因愛上孩子就讀學校的男老師，竟展開瘋狂追求，除了追蹤男老師臉書動態，還打電話、傳簡訊騷擾，遭男老師封鎖後，竟還借用他人帳號、買預付卡傳「鹹濕簡訊」示愛，恐怖舉動遭男老師報警提告。法院審理後，依跟騷法判處地方媽媽拘役30日，得易科罰金3萬元；全案可上訴。

檢警調查，45歲阿美（化名）是國小學生家長，因愛慕學校一名男老師，自2024年4月起，開始追蹤男老師臉書動態，並傳簡訊示愛，遭老師封鎖後，又使用他人帳號傳訊息，稱「只愛你一個」、「為你辦了一張預付卡要傳訊給你」等話語。

廣告 廣告

隨後阿美以預付卡門號傳送大量鹹濕內容，包括「這4個月來幻想你很多次」、「我心中一直有你，沒有人取代你」等話語示愛，還特地穿性感服裝要給老師看，想跟老師結婚、幫老師生兒子。

阿美一連串脫序行徑讓男老師心生畏懼，在4月24日報警處理，警方核發書面告誡阿美，但阿美仍持續傳訊息示愛，男老師只好再次報案，最終阿美被依違反跟騷法起訴。

法院審理期間，阿美辯稱自己只是在記錄心情，因手機很舊，才把訊息存在草稿夾，後來因接到警方通知，不小心誤傳，並表示沒印象有打給男老師。

法官審酌門號訊息及LINE對話紀錄等相關事證後，認定阿美有「反覆或持續」的騷擾行為。法官認為阿美是成年人，卻不思理性處理自身私慾，因騷擾男老師，導致對方承受極大心理壓力，考量阿美坦承犯行，但未與男老師達成和解或賠償，依跟騷法判處拘役30日，得易科罰金3萬元；全案可上訴。

更多三立新聞網報導

國民黨擬修法保障陸配參政！盧秀燕表態：公職及民代應唯一效忠中華民國

保七刑大隊長登山猝死！遺體運回高雄相驗…同事送別不捨：他熱愛登山

苗栗2男警濫用職權查個資！1人幫女友查資料、1人偷查哥哥…下場慘了

台中男撿回收雜物堆橋下！疑亂丟菸蒂引火…遭烈焰焚身活活燒死

