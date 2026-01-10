愛上旅遊深耕高端市場 以 Four Seasons Private Jet「私人飛機奢華旅程」聞名業界
【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】在台灣旅遊市場中，專注於頂端客群的品牌屈指可數，而自 2007 年創立的「愛上旅遊（Gettour）」憑藉卓越的全球資源整合力與深度客製化服務，已成為高端旅遊策劃的領航者。品牌從臺東發跡，進軍臺北，始終秉持「創造獨一無二深度體驗」的使命。
從資源整合到奢華策劃的轉型之路
愛上旅遊的根基可追溯至 1998 年。初期洞察到全球高品質旅遊資源（如酒店訂房與跨國供應鏈）的缺口，便致力於建立橫跨歐、亞、美、中東的國際合作網絡。
品牌強調：「我們不只安排旅遊，更在於資源整合與信任建立。」疫情後，愛上旅遊正式完成品牌轉型，將數十年的供應鏈優勢轉化為服務高資產客群的核心競爭力，與全球頂級飯店、禮賓體系及精品品牌建立深厚的夥伴關係。
五大核心服務：全方位奢華解決方案
愛上旅遊為頂尖客群提供一站式、無縫接軌的尊榮體驗：
私人飛機與商務包機： 提供全球點對點服務，深度整合交通、奢宿、餐飲與導覽。透過高效航程直達南極或馬丘比丘等秘境，實現極致的「移動美學」。
全球頂級酒店與專屬禮遇： 憑藉強大網絡，能預訂 Aman、Four Seasons、Bvlgari、Six Senses 等頂級品牌。品牌堅持最高住宿標準，搭乘四季私人飛機旅遊只要當地設有四季酒店（Four Seasons），絕對優先安排入住，或確保同等級之頂級飯店，並整合房型升級、私人管家等專屬服務。
奢華郵輪與遊艇： 合作對象包括 Regent Seven Seas Cruises、The Ritz-Carlton Yacht Collection、Silver sea cruise、Crystal cruise 等，打造移動的海上奢華度假村體驗。
高端定製與跨國路線： 策劃含機票、住宿、餐食及私人司機、中文導遊的全包式客製化行程。不論是極地探險或文明古國巡禮，皆能輕鬆成行。
不論是極地探險、極光之旅、城市深度旅遊、文明古國巡禮，都能逐一細節規劃，讓貴賓的煩惱交給我們，輕鬆成行。
VIP 顧問制服務： 採一對一專屬顧問，從規劃、資源對接到行中支援，全程高度重視隱私與細節。
競爭優勢：直連全球的頂級供應鏈
愛上旅遊的核心能力，在於整合全球頂級供應鏈，為高端客戶提供高度效率且無縫的行程體驗，競爭力在於其「去中間化」的全球佈局：
完整的供應鏈體系： 直接整合國際飯店與高端地面服務，確保資源穩定與成本優勢。
深厚的夥伴關係： 能為客戶爭取到市面上稀缺的獨家禮遇與資源。
卓越的整合能力： 特別是在「四季私人飛機（Four Seasons Private Jet）」奢華旅程的規劃上經驗豐富，能完美串聯機上體驗與目的地飯店，展現極致的執行力。
鎖定頂端市場，重新定義標準
愛上旅遊明確鎖定企業主、高階經理人與金字塔頂端家庭。在旅遊大眾化與線上化的浪潮中，品牌堅持「品質與信任」高於規模。隨著全球旅遊復甦，愛上旅遊正引領台灣高端旅遊發展，為追求卓越高品質的客戶打造難忘的頂級旅程。
企業品牌名：愛上旅遊 Gettour (彭菊梅旅行社有限公司台北分公司)
聯絡電話：02-77052688
地址：臺北市大安區安和路二段5號8樓之三
官方網站：https://www.gettour.com.tw/
Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/gettour.tw
Instagram：https://www.instagram.com/taiwan_gettour/
部落格：https://www.gettour.com.tw/blog/
