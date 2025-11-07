愛上環保女孩 10歲童踏上抗爭路 變身大作戰

圖／天馬行空提供

小男生喜歡上了班上熱衷環保的小女生，為了能和她做朋友，小男生與她一起向不環保的大人宣戰。日本電影《普通的孩子》，導演吳美保以平實的鏡頭，捕捉孩子平凡日常，藉由環保事件，呈現孩童的純真，以及在成長過程中，對愛、友情和成人世界表裏不一的困惑。實力派女演員蒼井優也擔綱演出，飾演小男孩的母親，看他們要怎麼收拾，孩子們為環保而鬧出的事件。

和同伴一起抓蟲忘了時間，趕在遲到前奔跑進校門，這是10歲小男孩唯士的日常。他有點古靈精怪，但又沒甚麼主見，媽媽很溫柔，鼓勵他所有的想法，但有時也會鬧笑話，像是作文課的作業：我的日常。

廣告 廣告

《普通的孩子》對白：「紅燈時不會過馬路，我會吸氣與吐氣。寫得真棒。嗯...才唸到一半耶。上完廁所後會沖水，也沒忘記拿紙擦屁股。所有人安靜，安靜一點，胡鬧和自由應該是不一樣的吧。」

另一位女同學心愛，個性成熟像個小大人，她熱衷環保議題，課堂上連老師都難以招架。

《普通的孩子》對白：「大人卻沒反省自己，把地球搞得一團亂，夠了吧，別再排放二氧化碳了。快把堆積在空氣中的二氧化碳給清光。感覺...就連老師好像都被罵了。嗯，你們為什麼要笑？大人把我們的未來搞得一團亂耶。嗯...老師沒有把你的未來搞得一團亂啦。」

心愛滔滔不絕，唯士眼神離不開她，他喜歡上了心愛，好想和她講話，於是他假裝對環保議題感興趣，笨拙地製造巧遇。

《普通的孩子》對白：「要坐下嗎？呃...哎呀！三宅同學，你在這啊，喔...那就請讓我坐在這吧。」

唯士還發現，心愛對大人的環保控訴，是模仿瑞典環保少女童貝里。

《普通的孩子》對白：「你們大人總是要小孩安靜，但弄髒我們小孩生活環境的...就是你們大人，你們怎麼敢！」

廣告 廣告

班上最調皮搗蛋的男孩叫陽斗，超愛講話和起鬨，又喜歡欺負同學，但心愛卻對陽斗有好感。三個孩子湊在一起試探著想成為朋友，環保成了共同話題；陽斗提議採取實際行動，向不環保的大人宣戰，他們把一間遺棄的空屋，當成祕密基地。

《普通的孩子》對白：「是蛾啦。你會怕？蟲子我不行。原來如此。」

三個人製作反碳排文宣海報，還變裝到處張貼，怕被認出身分，陽斗鬼點子最多，提議對牛肉店家放沖天炮。

《普通的孩子》對白：「好，發射台在這，好。等等，好了。」

心愛說牛隻會製造大量碳排，所以拒絕吃牛肉，唯士也跟著身體力行。

《普通的孩子》對白：「你怎麼了？那個...我想說，我還是別吃肉好了。肚子痛？不是，你聽我說，因為牛肉對環境不好，不吃也活得下去對吧？但你吃的那一點量應該不要緊吧？」

三人的惡作劇越玩越大，最後把畜牧場的欄杆都拆了，牛隻被放了出來後，在市區亂跑，闖進校園，還引發了車禍。事情鬧大了，三個孩子感到害怕和內疚，友情也出現裂痕，最後東窗事發，家長被請到學校，師長要釐清事件原委，而三個孩子們心中的真相都不一樣。

《普通的孩子》對白：「一開始是誰提議的很重要嗎？是我們三個人一起決定要幹的。不，陽斗說他是聽命行事，你是因為拒絕不了吧？老師，陽斗有時無法將自己的相法說出來。」

《普通的孩子》以平實的鏡頭，捕捉孩子平凡的日常，藉由環保事件，呈現孩童的純真，以及在成長過程中，對愛、友情和成人世界表裏不一的困惑。實力派演員蒼井優，風間俊介和瀧內公美，分別飾演母親與師長。來台宣傳的導演吳美保表示，她希望大家都能在大銀幕上欣賞孩子們最真摯的喜怒哀樂。

更多 TVBS 報導

《國寶》台灣上映三天票房破500萬！「現象級鉅作」問鼎奧斯卡

吉澤亮演《國寶》狂發抖！一鏡OK太震撼 164億日圓票房衝冠倒數

福山雅治化身最帥魔術師！演戲、寫歌全包 突嘴甜告白「我愛台灣」

日本孤獨死留下「事故屋」爆增 市價八折意外掀搶購潮

