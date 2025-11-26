愛上菜頭粿滋味 富有愛心店善循環
付出愛心、回饋社會，隨手隨時都可做到。台中市一間蘿蔔糕店的吳老闆，因為一對慈濟志工夫妻檔經常來店裡消費而結識，他了解慈濟後，開啟助人心念。如今不但加入富有愛心店行列，最近還和太太一起參加慈濟骨髓幹細胞驗血配對活動。他說儘管每天要為生活打拚，但偶爾停下腳步、參與愛心活動，感覺比賺錢還開心。
「 在忙喔 (很忙)。」
這對夫妻檔志工、一試成主顧，也開啟彼此、愛的因緣。
慈濟志工 黃台源：「 (老闆)跟客人都是互動都很好，所以我就找一個機會，就跟他提議這個，愛心竹筒(富有愛心店)，他二話不說 就OK了。」
富有愛心店老闆 吳正發：「 客人如果來這邊食用，然後有投一些(零錢)也算是幫社會，做一點善事這樣，自己如果也可以貢獻一分力量，就貢獻一分力量。」
小吃店、充滿愛，也貼滿了童真畫作。
富有愛心店老闆 吳正發：「 這張圖就是大女兒畫的，當初就是她來這邊看到我超忙， 千手觀音(圖畫)就是你一個人，要做很多事 要煎蘿蔔糕，又要盛飯 又要煮湯什麼的，就覺得想像力滿豐富的。」
吳老闆每天辛勤工作，為生活打拚，但沒有忘記要回饋社會。
黃台源的太太 鄭美蘭：「 這次我們骨髓捐贈的建檔(活動)，剛好有這樣的因緣，他們夫妻倆要一起去(驗血配對)，當下我就很開心，那天他們兩個本來是，要帶孩子去旅遊的，專程早上過來，我們就覺得非常地棒，這麼有愛心的一對夫妻。」
富有愛心店老闆 吳正發：「 我們去捐一下(驗血配對)這樣子，就是先讓他們(慈濟)建檔，越多人建檔，配對到的成功機率會比較高，如果(骨髓幹細胞)配對到的話，可以幫忙(救人)就幫忙這樣子，對 也算是做一分愛心。」
「 (慈濟月刊)行善的一些足跡，(慈濟月刊)放在這裡，客人在等蘿蔔糕的時候，可以翻閱一下 (可以啊) 。」
菜頭粿的好滋味，來自吳老闆的用心料理和歡喜付出。
更多 大愛新聞 報導：
置換人工髖關節 正前開微創不破壞肌肉
愛要說出口！陳金海的悄悄話
