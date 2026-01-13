愛上虛擬新郎？過度情緒依附 恐釀成「AI幻覺症候群」





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】日本一名32歲女性在岡山市舉行一場特殊婚禮，新郎不是真人而是在ChatGPT中創建的AI角色「克勞斯」。她戴著AR眼鏡讓虛擬新郎以數位影像方式出現在身旁，完成結婚誓言。這名加野小姐原有位交往三年半的未婚夫，分手後她開始每天與AI對話上百次，將遊戲角色的設定輸入系統，逐漸對AI產生情感。無獨有偶，另名41歲的日本女性也在十月與AI「結婚」，她坦言自己極度厭惡性行為，而AI伴侶沒有性需求，讓她能安心投入這段關係。



頻繁過度互動 恐引發精神健康風險



國泰醫院精神科許峻維心理師指出「AI幻覺症候群」是指長時間與AI互動後，使用者出現妄想、幻覺或誤認現實等精神症狀的現象。這種症候群的形成與大腦神經機制密切相關。AI生成的語言模式常帶有似是而非的特質，容易被大腦誤認為具有深層意義的「啟示」或「指引」。當使用者處於孤獨、壓力或情緒困擾等狀態時，這種現象更容易發生。

廣告 廣告



許峻維心理師表示此症候群的發生與腦部神經傳導物質失衡有關。當多巴胺分泌過多時，個體更容易產生妄想與幻覺；若前額葉功能不足，判斷現實的能力會下降，進而放大AI語言的權威性，使病理性信念變得合理化。臨床上觀察到的症狀包括：救世主妄想、神性投射、被害妄想以及情緒依附等四大類型。



部分使用者甚至將AI視為靈性導師，發展出「AI宗教」般的虛構信仰體系，嚴重影響日常生活與人際關係。醫師提醒尤AI系統本身無法分辨使用者的情緒狀態，也不具備倫理判斷能力，因此導致使用者易沉溺其中，逐漸脫離現實感。



建立健康使用習慣 並做好心理防護



面對AI科技快速發展的時代，建立正確的AI素養與使用習慣至關重要；因為AI的情感過度投入，可能源自原先的情感匱乏及AI的忠誠度、立即性及便利性，當事人病識感通常很差，很需要跟他人討論協助建立現實感。



許峻維峻維心理師提醒首先應認知到AI的回應本質上是數據組合與機率運算的結果，並非真理或個人化的指引。若有精神疾病史或心理困擾的族群，應避免獨自與AI進行深度互動，必要時應尋求專業心理諮商協助；持續維持真實的人際連結是預防AI依賴的關鍵，家庭與社群支持能有效避免科技使用的孤島化現象。



許峻維心理師建議使用者本身也應設定使用時間界限，定期進行數位排毒，並培養多元的興趣與社交活動。當發現自己或身邊親友出現過度依賴AI、社交退縮、將AI擬人化或神化等警訊時；或身旁有情緒困擾且長時間使用AI的人，立即跟他討論AI與人性的差異，明確地將AI及「人性」區隔開來，藉以避免情感連結，減少AI語言對自我信念的影響力，並及時尋求精神科或心理諮商協助。



要記住，AI是輔助工具而非生活重心，保持批判性思維與現實感，才能在數位時代維持正向心理健康。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折

▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊