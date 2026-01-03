愛上AI的代價？精神科醫師警告「AI症候群」：過度被肯定恐釀認知妄想

國際中心／程正邦報導

隨著AI應用的普及，現代人對AI越來越依賴，甚至出現感情依存。 （圖／pexels）

隨著生成式 AI 如 ChatGPT、Gemini 的普及，人工智慧不再僅是職場助手，更逐漸滲透人類的情感世界。日本近期傳出有女性因深陷 AI 的體貼而產生「嫁給 ChatGPT」的念頭，引發學界關注。日本精神科醫師警告，雖然 AI 能提供客觀資訊協助整理思緒，但其「不帶情感」與「全面肯定」的特性，正催生一種新型態的精神危機「AI 症候群」。

不只日本女子想嫁給AI，國外一名男子起初讓ChatGPT協助工作，卻意外陷入AI戀情，最後向AI求婚。（示意圖／PIXABAY）

AI 的「心理陷阱」：沒有情感的共鳴，只有邏輯的順從

在 YouTube 頻道「日常實用心理學」中，精神科醫師指出，AI 與人類對話的本質是「智力理解」而非「感性同理」。即便 AI 能給出極具安撫感的文字，它依然無法真正感知人類的悲歡。

對於憂鬱或焦慮症患者，AI 像是一位永遠冷靜的諮商師，能以客觀視角執行類似「認知行為治療」的資訊整理。然而，AI 的演算法傾向於「順應使用者」，通常不會反駁對方的論點。若使用者本身思考模式已出現偏差或鑽牛角尖，AI 的不斷肯定會強化其偏見，導致扭曲的想法逐漸演變成不可理喻的「妄想」。

精神科醫師警告「AI症候群」：過度被肯定恐釀認知妄想。（圖／翻攝自YT @@tbs_bloomberg）

警訊自測：你是否已身陷「AI 症候群」？

醫師提醒，若在使用 AI 過程中出現以下四種核心特徵，代表你的精神狀態可能正在惡化，應立即拉開與 AI 的距離：

1. 成癮與焦慮感： 只要不開啟對話框就感到強烈不安，無意識地花費數小時與 AI 漫無目的地聊天。

2. 現實社交萎縮： 逐漸喪失與真實人類溝通的慾望，甚至因與 AI 對話而刻意推掉朋友聚會。

3. 生活秩序崩潰： 為了延續對話，不惜犧牲睡眠、不正常進食，讓虛擬交流優先於生理需求與工作職責。

4. 神格化傾向： 產生「這世界上只有 AI 懂我」或「只有 AI 的建議才是唯一真理」的念頭，甚至將其視為不可取代的靈魂伴侶。

專家建議：AI 是工具，而非情感替代品

心理專家指出，在這個人機介面高度擬人化的時代，使用者必須維持「情感邊界感」。AI 雖然可以提供解決問題的邏輯架構，但人與人之間那種具有溫度、甚至帶有「碰撞與摩擦」的真實互動，才是維持大腦功能健康、避免認知失調的關鍵。

醫師呼籲，AI 應定位為「思考的支架」，而非「靈魂的支柱」。若發現自己或身邊親友有過度沉溺的跡象，應轉向尋求實體醫療資源的專業診斷。



