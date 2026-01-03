愛上AI的代價？精神科醫師警告「AI症候群」：過度被肯定恐釀認知妄想
國際中心／程正邦報導
隨著生成式 AI 如 ChatGPT、Gemini 的普及，人工智慧不再僅是職場助手，更逐漸滲透人類的情感世界。日本近期傳出有女性因深陷 AI 的體貼而產生「嫁給 ChatGPT」的念頭，引發學界關注。日本精神科醫師警告，雖然 AI 能提供客觀資訊協助整理思緒，但其「不帶情感」與「全面肯定」的特性，正催生一種新型態的精神危機「AI 症候群」。
AI 的「心理陷阱」：沒有情感的共鳴，只有邏輯的順從
在 YouTube 頻道「日常實用心理學」中，精神科醫師指出，AI 與人類對話的本質是「智力理解」而非「感性同理」。即便 AI 能給出極具安撫感的文字，它依然無法真正感知人類的悲歡。
對於憂鬱或焦慮症患者，AI 像是一位永遠冷靜的諮商師，能以客觀視角執行類似「認知行為治療」的資訊整理。然而，AI 的演算法傾向於「順應使用者」，通常不會反駁對方的論點。若使用者本身思考模式已出現偏差或鑽牛角尖，AI 的不斷肯定會強化其偏見，導致扭曲的想法逐漸演變成不可理喻的「妄想」。
警訊自測：你是否已身陷「AI 症候群」？
醫師提醒，若在使用 AI 過程中出現以下四種核心特徵，代表你的精神狀態可能正在惡化，應立即拉開與 AI 的距離：
1. 成癮與焦慮感： 只要不開啟對話框就感到強烈不安，無意識地花費數小時與 AI 漫無目的地聊天。
2. 現實社交萎縮： 逐漸喪失與真實人類溝通的慾望，甚至因與 AI 對話而刻意推掉朋友聚會。
3. 生活秩序崩潰： 為了延續對話，不惜犧牲睡眠、不正常進食，讓虛擬交流優先於生理需求與工作職責。
4. 神格化傾向： 產生「這世界上只有 AI 懂我」或「只有 AI 的建議才是唯一真理」的念頭，甚至將其視為不可取代的靈魂伴侶。
專家建議：AI 是工具，而非情感替代品
心理專家指出，在這個人機介面高度擬人化的時代，使用者必須維持「情感邊界感」。AI 雖然可以提供解決問題的邏輯架構，但人與人之間那種具有溫度、甚至帶有「碰撞與摩擦」的真實互動，才是維持大腦功能健康、避免認知失調的關鍵。
醫師呼籲，AI 應定位為「思考的支架」，而非「靈魂的支柱」。若發現自己或身邊親友有過度沉溺的跡象，應轉向尋求實體醫療資源的專業診斷。
