愛不停歇！ 福山天惠堂連廿九年送暖土城弱勢家戶

社會局副局長許秀能(中)與天惠堂主委李邦雄(右2)及點傳師林正修(左1)，將物資交到弱勢家庭手中。(新北社會局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

位於新北市土城區的福山天惠堂與財團法人新北市一貫道天華基金會，今年再度攜手舉辦歲末關懷活動，愛心行動已連續29年不中斷。秉持關懷弱勢的初衷，今年共為土城區1,400戶低收入及中低收入家庭送上實用又暖心的物資。新北市社會局副局長許秀能也到場，和大家一起見證這份始終如一的善念。

活動現場，許秀能與天惠堂主委李邦雄、總幹事卓聖智、點傳師林正修等人，親手將物資交到弱勢家庭手中。而今年準備的內容相當貼心，包括7公斤白米、2公升食用油，以及烹鮮鮮調味料，總價值超過新臺幣162萬元。現場受惠家戶表示，物資很實用，也讓他們在生活壓力中，感受到溫暖和支持。

李邦雄表示，天惠堂多年來秉持一貫道「助人為善」的精神，每到歲末寒冬，就希望能替生活較辛苦的家庭多盡一份力。透過白米、食用油等日常必需品，希望讓民眾在年節前多一份安心，感受到社會的支持。

許秀能也分享指出，天惠堂不只每年提供歲末物資，平時也持續關心弱勢民眾，用一步一腳印的方式把公益做到心坎裡，包括資助清寒家庭獎助學金等，展現出落實公益、照顧弱勢的心意，令人非常感佩。近年天惠堂也曾捐贈火災警報器，由消防局協助為獨居長者加裝，為社區安全多添一層守護。