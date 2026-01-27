愛不到就毀了你！女嗆「讓你們家完蛋」揚言公開性愛、吸毒片 下場曝光

社會中心／洪正達報導

阿霞由愛生恨，對范男一家無差別恐嚇，最後不但吃上官司還留下刑案紀錄。（示意圖／PIXABAY）

台南女子阿霞（化名）因對范姓男子由愛生恨，竟先後以電話或通訊軟體恐嚇范男父子，甚至揚言公開性愛片與吸毒影像，還要毀損對方名譽與職涯，案經台南地院審理後，依恐嚇罪判處阿霞拘役80日。

判決指出，阿霞感情生變後，開始恫嚇范男父親並致電「你最會偷吃了，你兒子的基因是不是你傳的」、「我去公布於世，你兒子的做愛影片、吸毒影片，你想失去這個兒子是不是，那你就繼續惹怒我沒關係」、「我錄的影片、我簽約的文件我會公諸於世，當我公布以後，你兒子就會變成廢人，你們家也就完了」、「我要把你們家都毀掉」等話語。

此外，阿霞甚至在於2025年4月間透過LINE傳訊給范父，表示手上握有范男簽署的5000萬元本票與出軌證據，還要做成影片在范家親友間流傳，並加以恐嚇「我在考慮讓你兒子消失在輿論中。」

案經法院審理後，阿霞辯稱自己並無恐嚇意圖，指感情受創導致情緒失控，不過根據各項錄音、LINE對話紀錄內容、都帶有警告與加害之意，已讓人感到恐懼，也符合刑法《恐嚇危害安全罪》構成要件。

法官認為，阿霞並非未經過社會歷練，卻不思以理性方式解決紛爭，卻以不法手段恐嚇范男父子，且犯後未具悔意，因此2罪分處拘役40日及50日，合併執行80日，可易科罰金。

