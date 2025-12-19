愛不到就毀掉！想帶女學員回家遭拒…健身教練竟當街打人 10多警壓制畫面曝光

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

台北市信義區昨（18）日凌晨發生街頭傷害事件，一名羅姓私人健身教練疑因感情糾紛情緒失控，當街毆打女學員及其男性友人。警方獲報趕抵現場後，合力將人壓制帶回，並依法移送檢方偵辦。

一名羅姓私人健身教練疑因感情糾紛情緒失控，當街毆打女學員及其男性友人。（圖／翻攝自Threads）

警方指出，案件發生於凌晨3時許，地點在信義區松壽路一帶。初步了解，羅姓健身教練疑對蘇姓女學員有好感，邀約對方未果，當天又見蘇女與王姓男性友人同行，心生不滿，當街衝向王男揮拳攻擊。

過程中，蘇女上前勸阻，卻遭羅男推倒並毆打；王男則趁隙逃離現場報警求助。警方到場時，羅男情緒仍相當激動，持續出現暴力行為，因其體型壯碩，多名員警合力將人壓制，並帶回派出所管束。警方表示，羅男至清晨5時11分解除管束，警詢後，全案依涉嫌傷害罪移送台北地檢署偵辦。

廣告 廣告

另外也有目擊者將衝突過程上傳至社群平台Threads，痛批羅男與女生只是學員關係，就因為女生不跟他回家，衝上來爆揍自己的學員，把別人壓在地板，十幾個警察制伏他一個，真的跟牛一樣，「練那麼壯還沒有情商，自卑感爆棚，愛不到就毀掉，真是讓健身圈長臉了」。

更多FTNN新聞網報導

他倒垃圾聞到屍臭...一看內竟藏「13隻貓屍」 28歲女信義區住處驚悚畫面曝

疑妻子外遇男同事！北市莽夫「持鋸子怒衝公司」當街拉扯 遭警逮捕依2罪送辦

殺人出獄後再行凶！桃園男勒殺前女友 法院裁准收押

