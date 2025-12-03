愛不到要命？男「反鎖潑汽油」辯嚇唬舊愛 檢求處7年重刑

高雄市 / 綜合報導

又見恐怖情人！今年九月，高雄一名男子為了追回前女友，多次持利器到女友住家、工作室，恐嚇逼迫女友復合，甚至到加油站買汽油，跑進前女友住家，將房門反鎖後，潑灑汽油，女子嚇得尖叫，家人破門救援，躲過一劫。事後男子被逮捕，辯稱是要嚇唬女子，否認有殺人意圖，檢方依殺人未遂罪嫌起訴，並求處七年重刑。

小港警局高松所長楊元益說：「全案依刑法殺人未遂，恐嚇，以及違反家庭暴力防治法移送高雄地檢署偵辦。」戴姓男子遭逮捕，坦承有帶汽油去找陳女，不過否認有放火殺人意圖，辯稱只是要嚇唬而已，被依照殺人未遂罪嫌起訴，檢察官並向法官求處七年以上重刑。

廣告 廣告

監視器拍下男子騎乘機車進到加油站後，遞出白色水桶，給加油站人員加滿汽油，載著油桶離開，而他竟是載著油桶去找前女友，去她的工作室，放話要引火。

這名30歲戴姓男子為了要求25歲前女友復合，在9月9日持利器到女子住處逼迫，出言恐嚇，9月14日，陳姓女子發現車輛被安裝GPS追蹤器，9月15日中午，戴姓男子買了水桶打火機和汽油，傍晚到女子工作地點放話，當時女子以店內有顧客為由勸退，戴姓男子又在24日深夜十一點多，持利器闖入女子住處，還反鎖房門潑汽油，直到女子呼喊家人破門而入才得救，警方獲報後，循線在10月1日，在住家逮捕嫌犯。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄「保護型自行車道」違停嚴重 交通局：增設交通桿

台中男接連持物傷害2人 警將依涉殺人未遂送辦

下週汽油估漲1至2角 95無鉛每升可能達28.6元

