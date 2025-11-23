愛不沉默 串接橘色關懷守護網──1125反性別暴力全臺行動啟動
記者綜合報導
面對性別暴力不能再沉默！國際蘭馨交流協會中華民國總會將於11月25日「國際終止婦女受暴日」（IDEVAW）當天，首度串聯全臺45分會、橫跨13大區域，同步發起反家庭暴力、反性別暴力與反毒害倡議行動，打造全臺最大規模的橘色關懷連線。此次行動以「113一通、關懷馬上通 攜手反暴力 你我不缺席」為主軸，象徵民間力量全面啟動、共同對暴力說不。
高雄擔任同步行動連線啟動主場地
主辦單位表示，本次行動最大亮點是由高雄擔任全同步行動連線啟動主場地，串連北中南東離島13區的聯動儀式，共同「點亮希望之光、夢想之樹」，以跨縣市、跨場域、跨年齡的全民參與，具體展現臺灣在終止性別暴力議題上的決心與行動力。
國際蘭馨交流協會中華民國總會為響應11月25日聯合國訂定的「國際終止婦女受暴日」，於民國（下同）114年11月25日「1125國際終止婦女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence against Women, IDEVAW）啟動臺灣專區45分會在13區同步，結合各地方政府機關、民間機構、社區團體、原創藝術、街頭藝人，於台北天成飯店、板橋體育場、平鎮乙未保臺紀念公園、十八尖山、竹東客家戲曲公園、竹北文化公園、台中林皇宮至大遠百、彰化火車站前廣場、台南大遠百廣場、屏東郵政總局、台東縣政府前、澎湖朝陽社區活動中心、高雄漢神巨蛋，進行反家庭暴力、性別暴力、反毒遊行、健走及反性騷案例講座、「#MeToo 然後」性暴力防治影像巡迴座談工作報告等活動。
活動透過跨縣市、地域同步舉行反對家庭暴力、性別暴力及反毒害的健走、遊行、講座等多元形式，凝聚整個臺灣專區的女力，也強調民眾面對暴力與毒品對個人、家庭、社會、職場的暗黑侵蝕時，絕不能旁觀與沉默；唯有不姑息、願關懷、願行動，才能維護每一個人在家庭、社會、職場獲得真正的尊重、平等與自由。
本次1125全臺同步反家庭暴力、反性別暴力與反毒害行動以高雄為行動連線主場，由施秉慧總監於主場會同全臺45分會、13區共同「點亮希望之光、夢想之樹」，象徵全民共同許諾，為終止暴力付出關懷與行動。並以「113一通、關懷馬上通 攜手反暴力 你我不缺席」為年度主題，呼籲社會共同面對與覺察家庭暴力、性別暴力與毒品入侵對個人、家庭、職場與社會的侵蝕與傷害。
#MeToo運動後 不只要傾聽 更要行動
自2023年（112 年）台灣掀起#MeToo運動後，許多沉默已久的傷痛終於被看見，也提醒社會：當受害者勇敢站出，我們的責任不只是傾聽，更要行動。
本次蘭馨全台串聯的目的，正是讓更多人理解：從理解、陪伴到主動發聲，每一份力量都能改變生命。因此，今年蘭馨各分區規劃多元形式的反暴力倡議，包含性別教育講座、電影映後座談、花車遊行、路跑及健走宣導等活動，更推出深受孩子喜愛的「兔兔超人」公仔、街頭藝人，以寓教於樂的方式讓反暴力意識更深入家庭與社區。
今年全台同步連線活動主場在高雄漢來巨蛋金龍廳盛大舉行，由現任總監施秉慧親自坐鎮主持，並與全台 45 個分會同步連線，象徵蘭馨姐妹跨區不缺席、以行動守護婦幼安全的強大凝聚力。
現場特別安排「點亮希望之光」儀式，眾人手持燈光象徵照亮沉默角落、支持每一位受暴者，照亮每一個曾在黑暗中求助的靈魂；並同步啟動「夢想之樹」，透過橘色燈光象徵陽光、希望與關懷，宣示蘭馨姐妹守護多元與平等的堅定承諾。現場也邀請民眾將對受害者的祝福、支持與倡議寫於心願卡上，懸掛於夢想之樹，象徵將傷痛化為力量、共同孕育一個無暴力的未來。
施秉慧總監表示：「面對暴力不該沉默，關懷不能遲到。#MeToo 讓真相浮現，而我們要用理解、陪伴與行動接住每一個勇敢的靈魂。113 是求助的起點，也是全民守護的起點。」
透過多元宣導與更多與民眾接觸的方式，施總監強調，希望暴力防治不再停留在口號，而能成為生活中可辨識、可理解、願意挺身支持的切身議題。她也呼籲全民共同築起橘色守護網，讓生活更安全、更溫暖。
國際蘭馨希望透過持續的宣導與陪伴，讓每一份傷痛都能被看見、被接住，讓「終結性別暴力」不再只是口號，而是全民共同實現的責任與承諾。
「113一通、關懷馬上通，攜手反暴力，你我不缺席！」
全台分會自北到南、從本島到離島同步展開遊行、社區宣導、校園活動與街頭響應行動，成為台灣今年最具規模的民間反暴力聯合倡議活動。
國際蘭馨交流協會 聯合國承認之國際女性NGO
國際蘭馨交流協會（Soroptimist International, SI）成立於 1921 年，為聯合國承認的國際女性 NGO，全球 118 國、超過 66,000 名會員。台灣隸屬美洲聯盟（SIA），成立於1996年，迄今超過 2,000 名會員。致力於透過教育開啟全球女性與女孩的經濟賦權。我們深信當女性和女孩受過教育，她們就擁有更多的機會、選擇，也擁有力量為自己和家人做出更健康、更有利的決定。
目前，蘭馨主要推動的計畫包括「蘭馨愛‧讓夢想起飛：國立大學清寒女大學生助學金」，這項獎助學金認養女大專生在學期間學費，迄今已有超過120名學生獲頒獎助學金；本年度因蘭馨姐妹對教育基金的捐贈踴躍，加碼頒贈40名蘭馨書卷獎助學金。
此外，還包括：「LYD 實現妳的夢想：婦女教育與訓練獎」、「DIBI 夢想它、實現它：女青年事業支援計畫」、「以 “Investing in Dreams” 為核心，陪伴女性翻轉生命，創造更公平與更有力量的未來」。本會及各分會活動花絮（含相片）詳見官網：http://www.siat.org.tw/event.php
施秉慧總監表示，「從北到南、從本島到離島，台灣的反暴力力量從未缺席。」、「用聲音拒絕暴力，用行動守護希望。」蔡鈴蘭創會總監認為，「暴力不能等待關懷，愛應該即刻到達。」、「每一通 113，都可能改變一個家庭的未來。」
以下為全台 13 區 執行亮點：（依連線順序摘要）
北一區（台北市會/台北市美倫會/台北市女力會/台北市女人幫會/桃園市芳辰會/花蓮縣會等六分會）— 台北天成飯店
特別邀請台灣原創人氣角色「兔兔超人」首度聯名走上街頭，創作者鐘若芸老師親臨主講，與民眾一同為受暴婦幼發聲。活動結合可愛互動與嚴肅議題，用療癒力量傳遞「反暴力、零容忍」。當天上午10時起在天成飯店熱鬧展開健走遊行， 以可愛互動方式吸引民眾合照，也倡議宣導反暴力議題。
北二區（台北市信義會/台北市仕女會/新北市會/新北市日日德會/金門縣會等五分會）— 板橋第一運動場(運動廣場)、新北市政府周邊道路
舉辦紫絲帶意象花車遊行，以繽紛花車及舉牌、布條方式向民眾宣導反家暴、反性別侵害及保護兒少的重要性，並強力推廣「保護專線113」。隊伍自板橋第一運動場出發，活動並發送特製文宣品，讓防暴意識更深植市民心中。新北市社會局局長李美珍、副局長許秀能、專員賴冠群及家防中心主任許芝綺均到場支持，展現共同守護安全家園的堅定決心。
桃園市會 — 平鎮乙未保台紀念公園
活動以時程1.5小時的650人大型健走方式宣導性侵害防治與人口販運議題，成為桃園地區重要亮點，參加者在終點上傳照片並完成打卡按讚即可參加抽獎。特邀桃園市體育局局長許彥輝、社會局局長陳寶民、以及平鎮區區長蕭巧如蒞臨支持，並由舒翠玲議員服務處及義民里辦公室協辦，共同推動守護婦幼的城市行動。
北三區（新竹市會/桃園市璀璨會）— 十八尖山
結合登山人潮與街頭藝人表演，打造「文化 × 公益」推廣場域。活動沿途由警察局婦幼隊進行反家暴、反性侵與反虐童宣導，並透過有獎問答與民眾互動，吸引登山者熱情參與。現場同步推廣1125合拍活動，強化大眾對安全議題的重視。之後與全台同步連線，共同高呼防暴口號，象徵全國一致守護婦幼的決心，新竹市議員楊玲宜亦到場支持，為公益倡議增添能量。
北三區（新竹縣會/新竹市快樂會） — 竹東客家戲曲公園
開幕式以鳳凰舞蹈協會活力舞蹈表演炒熱現場氣氛。立法委員林思銘、議員楊昌德、議員鄭朝鐘、縣長楊文科、副縣長陳見賢、竹北市長鄭朝方、以及竹東鎮鎮長郭遠彰等多位貴賓蒞臨支持。
北三區（新竹縣竹北市會） — 竹北文化公園
舉辦反暴力與婦幼安全宣導活動，吸引在地民眾、社區團體及縣政府、警局代表參與。活動由星光團隊開場表演揭開序幕，並有吳旭智議員、蔡志環議員及戴佩如市民代表到場支持。竹北分局家暴防治官絲秋子在現場進行婦女受暴防治與人身安全宣導。文化里排舞隊帶來精彩演出，並搭配兩階段有獎徵答提升互動度。現場高呼口號與全省連線宣導，展現反暴力的共同決心。活動最後頒發感謝狀並發放紀念小品，象徵跨部門合作守護網絡的持續推動。
中一・中二區（台灣省會/台中市會/台中市愛教育會/台中縣會/臺中市臺中港會/台中市文心會/台中市美亞會等七分會）— 林皇宮
活動邀請中部多位前總監共襄盛舉。此次活動更與七個分會攜手合作，舉辦盛大踩街遊行，誠摯邀請會員及親友熱情參與。遊行隊伍自林皇宮出發，參與者手持象徵「溫柔與力量」的花朵氣球，隨著「愛要擁抱、拒絕家暴、蘭馨串連、守護家園」的口號，向社會傳遞反家暴的共同理念。
中三區（彰化縣會/彰化縣花之鄉會/彰化縣員林會/彰化縣美淑會/南投縣會等五分會）— 彰化火車站前廣場
活動結合沿街宣導，讓更多民眾接觸到反暴力與公益資訊；現場並安排健康操、手鈴舞及口琴演奏等多項精彩節目，展現各分會活力與創意。彰化市長林世賢及縣府家暴科代表也到場支持，肯定活動對社區的正面影響。五條路線同步遊行加深宣導效果，同步全台連線更提升互動性。整體活動以多元形式成功強化民眾對安全議題的重視。
南一區（台南市會/台南縣會/台南市菁英會）— 大遠百廣場
特邀台南市政府警察婦幼隊副隊長侯俊誠、社會局主任秘書陳雅芬及家防中心秘書林育如到場支持。婦幼隊於現場進行反家暴、反性侵與反毒宣導並帶來有獎徵答，吸引民眾踴躍參與。隊伍也沿街進行倡議，使防暴觀念深入城市街區。整體活動在媒體採訪與全國連線中展現堅定的防暴決心。
南一區（屏東縣會/屏東縣善馨會/屏東縣逐夢會） — 民生路郵政總局
以最貼近日常的方式將防暴意識帶入人潮匯集的街道，吸引民眾熱情參與。活動以FB打卡贈禮、113反家暴宣導拍照等互動方式，讓防暴概念自然融入生活對話。現場並呼籲社區響應「1125 國際終止婦女受暴日」，強化全民關注。全程同步於粉專直播，擴大宣導觸及。富邦人壽屏翔通訊處潘芸楓將到場支持，共同推動社區防暴意識深化。
南三區（臺東縣會/ 臺東縣東臺灣會/臺東縣東慧會）— 臺東縣政府教育處前
以「橘色三合力．反暴新力量」為主軸，結合「三路同心．護愛連線」與「三會同行．為愛發聲」三大亮點，在臺東展開一系列反暴力宣導行動。本活動由臺東縣警察局協辦，並獲臺東縣政府教育處大力支持，象徵「教育是終止暴力的第一道防線」。從清晨的鯉魚山宣導啟動，到教育處 B501 會議室的警察婦幼隊宣導課程，再至全台連線，串聯社區、警政與教育力量，共同提升全民對防暴議題的關注。
澎湖縣會 — 朝陽社區活動中心
結合三場前期講座與社區宣導，讓離島也同步點亮橘色力量。
南二區高雄主場（高雄市會/高雄市欣荷會/高雄市鳳凰會/高雄市舒緹會/高雄市八譽會/高雄市真善美會）— 漢神巨蛋金龍廳
本次宣導活動配合總會連線直播舉行，特邀楊宜樫律師進行「反性騷案例研析」專題講座，協助深入理解性騷擾防治實務。高雄市政府社會局家庭暴力與性侵害防治中心也邀請黃慧琦主任分享「#MeToo 然後」，展現高雄在性暴力防治上的成果與行動，現場亦發起向勵馨基金會捐款行動，支持受暴婦女重建力量。活動由施秉慧總監、歷任總監與南區六分會共同啟動點燈儀式全台連線，象徵活動核心。
