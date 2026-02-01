愛不缺席 雲縣歲末凝聚社會力守護縣長監護兒少成長路

▲張麗善表示，縣府對縣長監護兒少的照顧不僅止於生活與安全層面，更重視長期陪伴與未來發展。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府歲末舉辦「歲末相聚・幸福同行」關懷活動，邀集縣長監護兒少、寄養家庭、親屬家庭及安置機構共同參與，在溫馨團聚中為一年畫下充滿希望的句點。縣長張麗善化身「縣長媽媽」，與孩子們親切互動，現場洋溢濃濃年節氣氛。

▲張麗善縣長為監護兒少挑選小朋友喜歡的衣服。（記者蘇峯毅攝）

張麗善指出，縣長監護兒少多數歷經人生考驗，縣府除提供即時照顧，更希望透過長期制度性支持，協助孩子穩定就學、安心成長。縣府自2022年起推動「五萬元定存計畫」，為每位縣長監護兒少預存一筆未來基金，至今已累積57人受惠，成為孩子邁向自立的重要後盾。

今年活動中特別為四位年滿18歲、即將展開人生新篇章的縣長監護兒少，親自頒交五萬元定存單，象徵祝福與肯定；同時，也為新納入的四名監護兒少完成第一筆定存，展現縣府長期守護、不間斷陪伴的決心。

社會處處長林文志表示，縣長監護兒少的照顧工作，仰賴眾多單位齊心投入，特別感謝雲林家扶中心長期協助，由陳燦勲主委、廖志文主任率領寄養家庭到場陪伴，展現寄養家庭在日常生活中無私付出的力量；同時，也感謝各安置機構專業團隊及親屬家庭，共同為孩子打造安全穩定的成長環境。

▲雲林縣政府今日舉辦「歲末相聚・幸福同行」活動，讓縣長監護兒少在歲末之際感受社會溫暖。（記者蘇峯毅攝）

此外，憶霖企業股份有限公司的創辦人林宗宏董事是北港人，是一家深耕雲林、與這塊土地有深厚情感連結的企業，今日特別提供胖卡餐車與魔術表演，為活動增添歡樂氣氛；NET服飾品牌亦響應縣長對監護兒少的關愛，邀請孩子們前往北港新開幕、占地九百坪的門市採買新衣，讓孩子們在新的一年穿上嶄新希望；北港在地品牌日興堂，也準備伴手禮，讓每位返家的監護兒少都能帶回祝福與溫暖。雲縣府表示，未來將持續深化公私協力，讓守護兒少的力量在雲林不斷延續。