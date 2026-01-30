愛不罕見・醫路相伴 臺大雲林分院攜民間守護罕病病友

臺大醫院雲林分院為「經濟邊緣戶」，與雲林縣獅子會及天海宮慈善會合作，啟動醫療耗材守護計畫。

罕見疾病中心主任王馨佩(右一)指出，自108年中心成立以來，已通報136位罕病個案。

罕見疾病是漫長的治療，許多病友因資格限制，無法獲得政府補助，面臨龐大經濟壓力。臺大醫院雲林分院為「經濟邊緣戶」，與雲林縣獅子會及天海宮慈善會合作，啟動醫療耗材守護計畫。透過民間團體長期贊助，填補制度缺口，讓雲嘉地區罕病病友能安心接受治療。

「愛不罕見・醫路相伴」為了照顧無法取得政府補助的罕見疾病患者，臺大醫院雲林分院與雲林縣獅子會及天海宮慈善會合作，啟動「罕見疾病中心醫療耗材守護計畫」。該計畫將由民間團體提供長期贊助，針對血糖監測儀、敷料等高額耗材進行補助，協助病友減輕經濟重擔，讓醫療照護不再因經費而中斷。

罕見疾病中心主任王馨佩指出，自108年中心成立以來，已通報136位罕病個案。然而，臨床上常發現許多病友因病無法工作，卻因名下有共有資產或繼承土地，無法申請低收或中低收入戶資格，成為制度下的「經濟邊緣戶」。面對長期且昂貴的醫療耗材費用，這些家庭往往陷入困境。王主任強調，這項計畫正是為了填補這塊缺口，讓病友不必在生計與治療間痛苦抉擇。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明特別感謝雲林縣特殊教育學校張如源老師的熱心牽線，促成這次跨界合作。他表示，罕病照護是一條漫長的道路，感謝雲林縣獅子會與天海宮慈善會的義舉，這不僅是對第一線醫護人員的鼓舞，更展現了社會善款如何精準協助「急、重、難、罕」的醫療需求，落實醫療平權。

雲林縣獅子會會長陳昱兆與天海宮慈善會理事長林建瑋共同承諾，將長期且穩定地支持此計畫。