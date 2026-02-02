愛不退場 英雄依舊守護光復

鏟子超人離開花蓮光復之後，各界愛心還是源源不絕，成為重建的重要力量，就像油漆志工，付出的成員當中，還有大愛電視的職工。

「現在要去鳳林鎮長橋村(里)，就是這次(2025年11月)鳳凰颱風，溢流的受災戶。」

開著車，穿梭在光復、鳳林的受災區，這是他過去四個月來的日常。從單純的共享駕駛，載著鏟子超人往返台中花蓮，六十天內就跑了將近三萬公里，當熱潮退去，他卻選擇留了下來。志工 吳宗文：「你好 我們是志工，你們這裡還有什麼需要幫忙的嗎。」

因為這一分不捨，義煮、清溝、擔任油漆工，這些工作從陌生到熟悉，待得越久，就看到越多被需要的地方。志工 吳宗文：「大家(志工)都退場了，共乘需求不再那麼(多)，就是要有人(繼續幫忙)，想說趕快幫他們油漆，我們可以做的有限，油漆 就是把他的(牆面重新漆過)，每天起床不要看到那些汙泥就好了。」

光復受災民眾 周月梅：「感謝 (不會啦)，(就幫你們簡單的做一做)，對 有這個機會，給我們講一下 說出來這樣，不會說什麼 只是謝謝。」

志工 吳宗文：「不會 不要這麼說，你們要有信心 (慢慢來)，對 要有信心，起碼乾乾淨淨的，每天看起來 ，起床看了就不是汙泥了。」

光復受災民眾 周月梅：「那時候真的是 每天看到(很無助)，又不知道怎麼整理起，然後兩個 我們老的，你看60 70歲 都70 (歲)上下，沒有那個體力好整理，(油漆後)至少心理現在敞亮很多。」

「來十幾次。」

另一位志工，是來自大愛電視物管中心的丁凡幃，四個月來，幾乎每個周末都來報到。志工 丁凡幃：「能夠給予當地多少，我們就盡量協助多少，純粹為當地，想說能夠盡快能夠讓，恢復他們的一個日常生活。」

這群不退場的志工，用行動陪著鄉親，一步一步，走回日常。

