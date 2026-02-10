愛中國被欺負！台灣阿公開海產店，遭威脅「逼繳公廁水費還不給用」。圖／翻自@whyyoutouzhele

台灣有不少人選擇到中國經商，不過近日有一名自稱是「來自台灣的阿公」，他拍片抱怨，表示自己在河南信陽開海產店，卻被威脅繳公廁水費，但當局還不給他使用公廁，讓他直呼「根本被欺負」。

這位台灣阿公說，他透過中國政府的招商管道，來到河南信陽開海產店，但他卻被逼要繳附近公廁的水費，並被威脅說如果不繳，就要關掉他的海產店。阿公妥協，默默繳納公廁水費長達1年半。

但阿公抱怨，表示自己「配合政府」繳公廁水費，但公廁卻完全封起來，不給任何人使用。阿公說：「公廁應該有補助款吧，那這間公廁的補助款到底進了誰口袋？我現在真的有冤無處說，你們要把我趕回台灣可以直接說，我這麼熱愛祖國大陸，沒想到你們這樣對我！」

網友看到這段影片就直呼：「這就是社會主義鐵拳啊！」、「繳公廁水費事小，沒讓你血本無歸就不錯了，快回台灣吧。」、「再撐下去，棺材本都沒了，人家下手可是一點不軟，去過的都懂。」

網友分享中國職場文化「封建色彩濃」

先前就有網友在Dcard分享自己在中國工作、創業的經歷，網友稱中國的職場上有幾個「奇特現象」，包括：以假亂真、浮誇、虛張聲勢，甚至有台灣人騙台灣人。除此之外，中國職場的封建色彩相當濃厚，例如「沒關係就是有關係」，有強大的人脈資源、背景，就會讓你事半功倍；以及「完全服從上司」的文化，長官說什麼都是對的，下屬不可以有任何反駁，如果長官錯了，還要幫忙打圓場、給台階下。

網友就說，中國的職場文化幾乎都是「先做人再做事」，而且中國的領土遼闊，「各種人都有，做事情其實真的不是最難的，最難的是溝通和信任」。



