愛之船上船站鐵板生銹腐蝕 居民呼籲改善

愛之船上船站鐵板生銹腐蝕，有礙觀瞻又生危險，附近居民呼籲高雄市輪船公司重視，儘速改善。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

不少遊客到高雄的必去景點，就是搭乘愛之船遊覽高雄愛河，但是愛之船上船站鐵板生銹腐蝕，有礙觀瞻又生危險，附近居民呼籲高雄市輪船公司重視，儘速改善。

搭乘愛之船遊高雄愛河，不僅能夠欣賞到愛河畔的美景，還能夠一覽高雄港區的著名地標，如流行音樂中心、光榮馬頭、真愛碼頭等，每一個角度都呈現出不同的迷人風采，是遊客到高雄的必去景點與旅程。

搭乘愛之船的售票處和登船處都在前金區河東路之前國賓大飯店前面的愛河旁，其上船站是以鐵板做成的上船站，附近居民發現上船站鐵板已經生銹腐蝕很久，輪船公司無視此一現象，不僅有礙觀瞻，又恐生危險，遊客一不小心就會造成意外。

附近居民也指出，愛之船的營業時間到晚上十點，大概卅分鐘一班，每天都有開船，晚上潮水上漲之後，撞擊鐵板的聲音非常的大，形同製造噪音，擾亂居民生活安寧，也影響遊客的遊興。

附近居民表示，搭乘愛之船遊覽愛河，固然是一段令人陶醉的旅程，但是上船站的鐵板生銹腐蝕已久，均未能改善，長此下去，後果難以想像，高雄市輪船公司應該重視，儘速改善。