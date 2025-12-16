愛人在面前斷魂瞬間！台南女清潔隊員慘死 男友駕駛崩潰

人生的黃金時光戛然而止！台南市安平區今（16日）上午發生女清潔隊員慘遭賓士車高速撞死的慘劇，同車的駕駛就是她男友，目睹慘劇崩潰痛哭，斷魂瞬間的畫面也曝光。

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

據警消的調查，該垃圾車是民間公司，非環保局的公務車，死者經查是23歲的陳姓女子，垃圾車駕駛是她的男友，今天上午8點左右，陳女正站在車尾作業，豈料由48 歲鄭男開的賓士車，零煞車高速撞上，導致她傷重當場慘死。

不到2秒時間，陳女就慘死車尾。（圖／中天新聞）

不過2秒的時間女友的生命就被奪走，讓目睹全程的垃圾車駕駛痛哭失聲，消防局約在上午8點31分協助傷者脫困，肇事的鄭男目前在成大醫院被救治，警方正釐清他有無酒駕或毒駕或是其他因素釀成這起慘劇。

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

