愛仁醫院涉管制藥缺失病歷數達170 高市府將送檢調

世界羽聯的世界適迴賽即將接近尾聲，世界第6、台灣一哥周天成似乎也出現疲態，今在屬超級500德國HYLO公開賽男單首輪中，意外以1比2負於世界第55的芬蘭選手科利約寧(Kalle Koljonen)，近三戰只打出1勝3負成績。世界第6周天成在德國HYLO公開賽名列男單第3種子，並且曾在2012、13、14、23年共拿下4冠，也是外界看好的冠軍大熱門，今首輪對上6月美國公開賽曾以2比0打敗過的科利約寧。第一局雙方陷入激戰，但周天成在8比7時，但就被對手打出一波8比2攻勢，以10比15落後，周天成在16比20時，雖然化解了3個局末點，可惜最後還是以19比21讓出首局。第二局，周天成從0比2開始急起直追連下5分反超，雖然在8比4時竟連失8分後以8比12落後，但幸好小天自9比13時打出一波7比1攻勢後，成功再以16比14反超，但雙方還是僵持到19比19時，小天連下2分後，以21比19扳回一城平手。關鍵第三局，周天成在2比0時又連失5分，但雙方還是頻頻僵持，周天成在10比9時又被對手打出一波6比1攻勢後，以11比15落後；雖然小天又連下3分，但就是無法追平甚至平手下，打到18比19時又被對手連下2

麗台運動報 ・ 21 小時前