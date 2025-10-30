愛仁醫院涉管制藥缺失病歷數達170 高市府將送檢調
（中央社記者林巧璉高雄30日電）高市愛仁醫院遭檢舉涉管制藥品使用及管理疑義，市府衛生局表示，經調閱112年1月至今年9月，所有使用管制藥品開刀患者共170本病歷均有缺失，將依法裁處並移送檢調。
衛生局今天發布新聞稿表示，近日接獲檢舉後派員至愛仁醫療社團法人愛仁醫院調閱病歷，經查民國112年至今年9月，全數使用管制藥品開刀患者的病歷均有缺失，其中以管制藥品劑量記載與處方不符居多，總數共170本病歷。
此外，愛仁醫院另有管制藥品管理簿冊、使用紀錄等缺失，共180項，因涉病患安全及毒品危害等疑慮，衛生局將依法裁處並移送檢調偵辦。
愛仁醫院已有48年歷史，上月底貼出公告指出，因應高雄市衛生局醫療政策要求，醫院將轉型，10月1日至10月31日暫停現有經營模式，期許未來更加精準醫療服務。
衛生局表示，愛仁醫院建物不符衛福部所定醫療機構設置標準，存有消防、公安及病安疑慮，因院方遲未提出改善計畫，衛生局除連續依法裁罰並要求停業1個月，目前正等待院方補提完整停業計畫書，審核及訪視確認完備即可復業。
但近期衛生局又接獲民眾檢舉，指此院管制藥品使用及管理不當，衛生局20日前往查察並調閱相關病歷，確認此院管制藥品管理存有多項嚴重缺失；經查有管制藥品管理簿冊、專用處方箋開立、管制藥品使用紀錄、麻醉紀錄等多達180項缺失。
衛生局表示，違規事項以管制藥品劑量使用紀錄與處方不符缺失居多，另有開刀未有麻醉紀錄、管制用藥未有銷毀紀錄等缺失，已涉違反「管制藥品管理條例」、「毒品危害防制條例」、「藥事法」、「醫療法」、「護理人員法」等，違法事態嚴重。（編輯：陳仁華）1141030
