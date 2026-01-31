愛他美嬰幼兒奶粉疑遭毒素污染 達能在德國啟動召回

（德國之聲中文網）法國食品和飲料集團達能（Danone）因旗下愛他美（Aptamil）嬰兒配方奶粉可能受到蠟樣芽孢桿菌毒素（Cereulid）污染，正在德國召回相關產品。該公司表示，受影響的是以下三批產品，其他愛他美產品不在召回之列。

這三批產品分別是：

愛他美PronutraPre，1200克裝，保質期至2026年11月19日；

愛他美Pronutra1DE，800克裝，保質期至2026年11月10日；

以及愛他美ProfuturaPreD，800克裝，保質期至2027年4月20日。

法國降低嬰幼兒配方奶粉中允許的蠟樣芽孢桿菌毒素的限量標准

除了達能之外，瑞士食品巨頭雀巢（Nestlé）以及法國乳業集團拉克塔利斯（Lactalis）等企業，也在多個國家召回部分批次的嬰幼兒配方奶粉，原因是擔心產品可能受到蠟樣芽孢桿菌毒素污染。該毒素可引發腹瀉、嘔吐。

法國衛生部此前表示，調查人員在調查兩起嬰兒死亡事件，一名兩周大的嬰兒於1月8日在法國西南部城市波爾多死亡；另一名僅27天大的嬰兒於去年12月23日在法國西部城市昂熱死亡。死者曾飲用被預防性召回的、“可能受到污染”的雀巢嬰幼兒配方奶粉。

同時，法國農業部本周六（1月31日）宣布，法國已決定降低嬰幼兒配方奶粉中允許的蠟樣芽孢桿菌毒素的限量標准，加強對嬰兒的保護。

污染源懷疑是中國原料供應商

有關方面懷疑，污染源可能是一種在中國生產、名為花生四烯酸油的嬰幼兒配方奶粉原料。花生四烯酸是一種在歐洲受到嚴格監管的成分，被用於部分嬰幼兒配方奶粉，作為Omega-6脂肪酸的來源。蠟樣芽孢桿菌毒素是一種細菌性毒素，可能引發腹瀉和嘔吐。

中國近幾十年來最大的食品醜聞之一就與受污染的嬰兒配方奶粉有關。2008年，摻入了化學物質三聚氰胺的毒奶粉導致數十萬嬰兒患病。該事件重創中國制造商品的信譽，多國禁止了中國乳制品的進口。

在法國，已有8個家庭以及消費者組織Foodwatch向相關責任方提起訴訟。他們指責相關企業和監管機構反應過慢。Foodwatch周四在巴黎表示，這些跨國公司“讓危及嬰兒健康的產品流入市場”。

Foodwatch還指出，在德國也已有大量憂心忡忡的家長聯系該組織，稱孩子在飲用配方奶後出現消化不適。

Foodwatch批評說：“企業和監管部門往往並沒有迅速、全面地向家長發出警告，而是悄無聲息地將受污染產品從貨架上撤下。”

