愛像一碗「浪漫冷熱冰」 告五人新歌MV倫敦取景冷空氣與陽光並存

告五人年初艾比路錄音，年末則推出〈夏天的海冬天的雪〉MV，同樣是在倫敦拍攝。（相信音樂提供）

超人氣 Z 世代天團告五人在年末送上暖心之作，新歌〈夏天的海冬天的雪〉MV 上線後已突破 40 萬觀看。告五人今年首次踏入英國傳奇艾比路錄音室錄製新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，此次也特別在倫敦拍攝 MV，為作品留下獨特而具紀念性的影像。

〈夏天的海冬天的雪〉MV 以倫敦維多利亞式建築與多處街景為背景，包括知名地標「倫敦眼」，並在充滿英式風情的紅磚老宅中拍攝 House Party 段落。團員形容現場氛圍「幾乎不用佈置就已經充滿故事感」，後院更直接成為舞台，宛如一場午後音樂派對。向來被稱為「雨團」的告五人，這次卻意外遇上連日晴朗，冷空氣與陽光並存。

「雨團」告五人在「霧都」倫敦拍MV，幸運遇到晴空萬里。（相信音樂提供）

MV 描述一段異國戀情從心動相愛到漸漸走向沉默的過程，如同「夏天的海」與「冬天的雪」。談到創作背景，雲安表示，這來自「明知彼此不適合卻仍努力相愛」的情感狀態，即使結局未必完美，過程中的真實投入仍彌足珍貴。他形容這首歌就像一碗「浪漫冷熱冰」，在冷與暖之間交錯，憂傷之中仍帶著溫柔。犬青則提到，在陌生城市遇見心動、用力去愛，同時必須承受文化與現實的拉扯，。「一切都很浪漫，但也很未知。」

