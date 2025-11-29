愛兒Ian正面照曝光！複製邱澤、許瑋甯高顏值 婚宴秒變演唱會
邱澤、許瑋甯28日在台北文華東方酒店盛大舉辦夢幻婚禮，賓客邀請了430多人，包括霍建華、林心如夫婦、柯佳嬿、蕭敬騰、Summer夫婦都參加婚宴，4個多月大的兒子Ian也出場亮相，雖然戴著墨鏡，仍能看出繼承了爸媽的高顏值，同時也如邱澤之前受訪時所說有著「美人尖」。見全場賓客不怕生，可說是全場最萌焦點！
許瑋甯在受訪時透露，兒子Ian今天穿得跟爸爸邱澤非常像，果然報出來亮相時，小Ian身穿迷你版帥氣西裝，頭戴酷炫墨鏡，一出場便吸引了所有人的目光。
彭佳慧、蕭敬騰高歌 Lulu拉春風合唱
昨天參加藝人紛紛秀出現場照片與影片，只見用餐過後，現場變成演唱會，包括彭佳慧、蕭敬騰都上場高歌經典曲目，婚禮主持人Lulu也拉著春風合唱。
許瑋甯跳舞勾邱澤 邱澤重現歌手身分
而當現場音樂突然播放《當男人戀愛時》主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》，穿著貼身白色長版禮服的許瑋甯立刻站起來，赤腳跳起可愛的舞步，對著邱澤勾勾手，邱澤也滿臉寵溺看著許瑋甯，眼神散發愛心，現場充滿著粉紅泡泡。最後新郎邱澤也上場，重現多年前曾當歌手的歌喉，現場可說賓主盡歡。
