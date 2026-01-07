愛到可以丟掉自己！這3個星座為了留住愛情「即使卑微也甘願」

感情裡最讓人心疼的，往往是那種「只要你不離開，其他都可以退讓」的狀態。以下這3個星座，在感情中很容易成為不斷妥協的一方，一旦投入，就把原本在意的原則和界線慢慢放下，只求關係能繼續。即使明知道這樣的自己變得委屈，還是選擇撐下去。

Top3天秤座：為了不吵架，把想法全都藏起來

天秤座表面看起來隨和，其實很怕關係失衡。他們習慣當那個退一步的人，只要能維持表面的和平，就選擇不說、不爭。對方做決定時，他們多半配合；心裡有不同想法，也會先吞回去。

在一次次妥協之下，原本的界線慢慢模糊，連自己都開始不確定還剩下什麼。即使關係已經不對等，天秤座仍然不願意先放手。對他們來說，獨自面對關係結束的狀態，比在感情裡委屈更讓人難受。

Top2巨蟹座：因為害怕失去，什麼都選擇忍

巨蟹座談感情時，最難承受的是分離。他們本來就缺乏安全感，很容易把伴侶視為情緒與生活的依靠，只要對方不離開，許多原本無法接受的事，也會慢慢說服自己吞下去。

那些曾經認為「絕對不行」的底線，會在一次次退讓中被往後推，直到自己被逼到角落，還是捨不得放手。巨蟹座心裡常反覆出現一個念頭：如果失去這個人，是不是就再也遇不到同樣的依靠。這樣的不安，讓他們在關係中越來越小心，也越來越委屈。

Top1雙魚座：為了不分開，條件一再答應

雙魚座在感情裡很容易投入過深，只要對方拋出「分手」這個選項，原本堅持的原則和底線，往往就被放到一旁。對方提出的條件，他們多半選擇先答應再說，哪怕心裡清楚自己正在不斷降低標準。

雙魚座不是不知道這樣很委屈，也明白一次次退讓會讓自己越來越沒有位置，但只要能換來關係繼續，他們就會說服自己「至少還在一起」。一段感情佔據他們生活的大半重心，一旦失去，就像整個世界被抽空，於是寧願忍著，也不想面對分開。

這3個星座在感情中，往往把對方放在自己前面，卻慢慢把自己擺到最後。當退讓變成習慣，關係能否長久，反而變得更不確定。

