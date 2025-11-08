「愛到失去自己」引共鳴 《好好吃飯2》森林吻戲後上演心碎分離
《就算一個人也可以好好的吃飯2》首播後，迅速登上公視+熱門排行榜亞軍，第一部五集播出後「主角胡宇威在劇中流暢做菜的帥氣模樣被觀眾大讚是「天菜大廚」，端出的料理更是每道令人垂涎三尺。
初孟軒、徐鈞浩「森林絕美吻戲」後上演心碎分離
劇中由初孟軒飾演的「布朗尼」與徐鈞浩飾演的「紅豆泥」夫夫組合，掀起了熱烈討論。兩人感情彷彿乾柴烈火，其中森林裡立下婚約、接受證婚和接吻的畫面，堪稱全劇最養眼橋段，讓徐鈞浩至今難忘，直呼：「太夢幻了，永遠難忘！」
不過在兩人甜度爆表後，接著就面臨殘酷的現實選擇，徐鈞浩飾演的「紅豆泥」選擇主動告別初孟軒，留下分手名句：「我太愛他了，愛到失去自己。」他忍不住感慨：「我本人是不能接受這樣的分開啦，但紅豆泥（角色名）做到了，我由衷欽佩他。」
初孟軒同樣對於和徐鈞浩分離的一幕感到不捨，表示：「人生中有很多時刻都身不由己，在他跟我提離婚的時候，我看到他的不知所措、看到他有多希望我留下來，但是都為時已晚。」徐鈞浩也特別喊話，希望角色未來能「復活」回歸影集！
戲裡戲外互稱老公 徐鈞浩讚初孟軒反應可愛
初孟軒和徐鈞浩首度合作就建立絕佳默契，兩人戲裡戲外都自然互稱「老公」。徐鈞浩表示，多虧拍攝地點在深山之中，「第一天早上有很長的一段等戲，又沒有手機訊號，我們一起在河邊堆石頭，打水漂，一邊說了很多很多話，也是那樣讓我們建立起了情誼，可以自然地用在戲劇裡。」
初孟軒也談起此次與徐鈞浩共演的火花時笑說：「演出的時候，會因為紅豆泥（徐鈞浩飾演）的反應可愛到而笑出來！」徐鈞浩則形容飾演女王性格的紅豆泥活得比自己「痛快很多」。
他回想過往的青春戀情感嘆：「學生時期的我像是把心臟掏出來一樣，其實回望那樣的自己是有一點點羨慕的，情感豐沛又不顧一切！」《好好吃飯2》第一部已於公視+、LINE TV上線，第二部將於11月11日登場。
