愛到忘了自己 戀愛腦 8大特徵妳中了幾個？

戀愛腦不是不聰明，而是太願意把理智請去休假。明明朋友都看懂、紅旗已經插滿地，妳卻還能一邊截圖星座合盤、一邊安慰自己「也許只是他比較慢熱」。如果妳對以下情境點頭如搗蒜，別緊張，這不是診斷書，是一份自我覺察清單。

1.他回訊慢，妳卻能幫他寫一整本理由大全

已讀不回在妳眼中不是冷淡，是忙碌、內向、訊息太多、手機沒電、正在思考人生。總之，他不是不在乎妳。戀愛腦的高級技能，就是把對方的冷，翻譯成溫柔的藉口。

約會的時刻，如果男方一直滑手機，也是不在乎妳的特徵之一。圖/123RF圖庫

2.朋友提醒妳，妳卻覺得她們不懂他的好

當身邊的人開始小心翼翼地說「我只是擔心妳」，妳會立刻開啟防禦模式。不是朋友多管閒事，是她們沒看到他偶爾的貼心。戀愛腦的世界裡，只有妳握有完整版說明書。

3.行為對不上承諾，妳卻選擇相信文字

他說會改、會更努力、會找時間，而現實是改很慢、努力在口頭、時間永遠不夠。妳還是願意把未來交給一句話，因為戀愛腦相信，說出口的承諾本身就有魔法。

4.不確定的關係，妳卻比誰都投入

曖昧期一拖再拖，他沒有定義、沒有承諾，妳卻已經在心裡幫他留了位置。戀愛腦最辛苦的地方在於，關係越模糊，妳越用力，因為投入感本身會讓人誤以為有進展。

5.他的一點溫柔，足以抵消很多不快

一個晚安、一句想妳、一次突然的關心，就能讓妳瞬間忘記前面所有委屈。戀愛腦很會「情緒折扣」，用零星甜頭，換掉長期忽視。

妳變得很會忍耐情緒，明明發現事情不對勁，卻還是為了愛情而忍讓。圖/123RF圖庫

6.妳開始用星座、人格、APP替他解釋一切

當現實不夠理想，戀愛腦會轉向玄學與數據。不是他不愛妳，而是他是講求自由的風象星座；不是不合適，而是因為兩人的溝通頻率不同；APP說你們匹配度高達92%，那一定有什麼被時間耽誤了。

7.明明很累，卻捨不得放手

最經典的一點，是妳其實早就知道答案，但還是想再等等。不是不清醒，是不甘心。戀愛腦不怕痛，它怕的是承認「我已經盡力了，還是不被對方選擇」。

結語

戀愛腦不是缺點，它代表妳願意相信、願意投入、願意為關係努力。但愛不該只靠信仰維持。當APP的配對、星盤的數字，開始比他的行為更重要，那也許是時候把注意力拉回現實。真正的喜歡，不需要妳一直解釋、等待、或說服自己。妳值得一段不用翻譯、不靠玄學、也不用硬撐的關係。當妳把理智請回來，愛情才會真的走進來。

