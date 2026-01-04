愛刺青要知道！墨水源自工業塗料 研究發現恐影響免疫反應

（示意圖／Pixabay）

從手腕上的極簡線條或是整隻手臂的彩色刺青，這種人體藝術早已成為現代社會的日常風景。然而國外科學家提醒，刺青帶來的不只是外在風格，刺青顏料進入體內後，可能與免疫系統產生複雜交互作用，也會在體內累積，恐怕對長期健康狀況有影響。

根據外媒《ScienceAlert》報導，近期一項研究指出，刺青時注入皮膚真皮層的顏料，會被人體視為外來物質；免疫細胞嘗試清除這些顆粒，但由於顏料顆粒過大，無法完全代謝，只能被「困」在皮膚細胞內，這也正是刺青能永久留存的原因。不僅如此，部分顏料顆粒還會隨著淋巴系統移動，累積在淋巴結中，引發外界對免疫健康的疑慮。

刺青顏料並非單一成分，而是由多種化學物質混合而成，包括色素、溶劑、防腐劑及微量雜質。其中，不少色素原本是為工業用途開發，例如汽車烤漆、塑膠或印表機碳粉，並非設計用來注射進人體。部分刺青墨水還含有鎳、鉻、鈷，甚至鉛等重金屬，這些物質在特定濃度下具有毒性，也容易誘發過敏或免疫反應。

此外，部分顏料含有偶氮染料與多環芳香烴（PAHs），研究顯示，偶氮染料在長時間日曬或雷射除刺青時，可能分解為芳香胺類化合物，實驗中已被證實與致癌及基因損傷有關；而常見於黑色墨水的多環芳香烴，部分也被列為致癌物。

近期一項研究更指出，常用刺青顏料可能影響免疫活性，導致局部或淋巴結發炎，甚至在特定情況下干擾疫苗免疫反應。研究發現，當刺青顏料存在於疫苗注射部位附近時，可能降低新冠疫苗的免疫反應效果；不過，專家強調，這並不代表刺青會讓疫苗變得不安全，而是顯示顏料可能影響免疫細胞之間的訊號傳遞。

目前尚無明確流行病學證據證實刺青會直接導致人類罹癌，但實驗室與動物研究顯示潛在風險。由於癌症往往需數十年才會發展，加上刺青盛行時間相對不長，使得長期風險更難評估。

報導中，有醫界人士提醒，刺青最常見的健康問題仍是過敏與慢性發炎反應，尤其紅色顏料最容易引發長期搔癢、腫脹，甚至形成肉芽腫。這類反應可能在刺青完成數月甚至數年後才出現，日曬或免疫狀態改變都可能成為誘因。

不僅如此，如同所有侵入性行為，刺青也存在感染風險，若衛生管理不佳，可能引發金黃色葡萄球菌、B型或C型肝炎，甚至罕見的非典型分枝桿菌感染。

專家指出，目前全球對刺青墨水的管理仍不一致，許多國家對其規範遠不如化妝品或醫療產品嚴格。隨著刺青風潮持續擴大，呼籲加強成分透明度、法規管理與長期研究的聲音也日益高漲。刺青雖是自我表達的象徵，卻同時意味著終身的化學暴露，其潛在影響，仍值得社會與科學界持續關注。

