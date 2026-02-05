愛台日人癌末！臨終前「想到台灣」突喊卡 友代圓夢台人紅了眼眶

生活中心／陳慈鈴報導

一名喜愛台灣的日本人確診肺癌第四期後，準備到台灣旅遊前病情急轉直下，友人幫忙圓夢。（示意圖／pixabay）

人生如果走到盡頭，你還會想做什麼事呢？台大醫院婦產科主任施景中近日就分享，有位很喜歡台灣的日本人，得知罹癌後，安排了台灣旅遊，無奈病情突然急轉直下，無法成行，其友人就代替他完成這個臨終前的願望。這段故事曝光後，讓許多人都不禁紅了眼眶。

施景中在臉書寫道，和一位認識超過30年、很熟的日本朋友一起吃飯。對方原本在超音波公司工作，已經退休幾年了。當初賣給他的超音波，用了27年，甚至在門診掃描的時候，孕婦都比這台機器還年輕，直到幾年前才將它退下來放到倉庫。

廣告 廣告

施景中說，這名日本朋友有一位公司前輩，比他資深四年，去年突然得知得到肺癌第四期。覺得生命已經接近終點，可能不合適走太遠，又或者是很喜歡台灣，於是要我這位朋友安排來台灣旅遊。沒想到出發前，疾病變得更嚴重了，必須要一直帶著氧氣，於是台灣之旅無法成行。但是機票旅館都訂好了，他的日本朋友只好自己一個人來台北玩，前幾天都在旅館睡覺，直到最近幾天才跑出去玩，然後才找他們一些台灣朋友一起吃飯。

「你在生命結束之前會想要做些什麼呢？」施景中有感而發，表示自己還沒有想到，或許距離我們還有一段很長的時候。不過能夠讓日本朋友想到臨終前，想來台灣走一走，好像回到兒時的家鄉一樣，也足證日本和台灣感情的深厚。

更多三立新聞網報導

家樂福改名了？內部公告流出驚見「4字」 可能更名時間曝光

日網紅來台玩！要吃爆台灣美食「胖5KG↑」 釣蔡英文親回吸9萬人讚爆

他靠特休1請法「爽休1個月」！一票人愣了：後面很痛苦

出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的

