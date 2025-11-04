「愛台獨反中毒」舉牌姐傳投入2026選戰！柳淑芳給前提：還在評估

柳淑芳時常於高雄大路口舉牌宣傳反共愛台理念。圖／翻攝自柳淑芳臉書

2026年選戰逼近，高雄市長、議員及里長選戰持續升溫，時常於高雄市大路口高舉「愛台獨反中毒」牌子、宣傳反共愛台理念的柳淑芳，又被網友稱為高雄十大傳說之一「舉牌姐」，近日左營楠梓議員耳聞可能參選，外界好奇即將退休的她是否還會投入議員選戰？對此柳淑芳表示「有在考慮」。

柳淑芳曾參選2次立委、4次議員及1次里長，多次於高雄各大路口舉「愛台獨反中毒」牌子、宣傳反共愛台理念，過去因票數未達當選門檻，去年參選立委也因此有所負債。

根據《自由時報》報導，當時柳淑芳為了保留生活尊嚴沒有參選，加上剩下2年就能退休，目標在退休前把負債與貸款還清，在這期間，雖然沒有再上戰場，但為了持續宣傳理念，常在下班後到路口舉牌，也因此被網友稱為「舉牌姐」，成高雄十大傳說之一。

柳淑芳曾7度參選。圖／翻攝自柳淑芳臉書

隨著2026年高雄市長、議員、里長選舉逼近，戰況升溫，傳出左營楠梓議員參選人耳聞柳淑芳可能再投入選戰，動向備受關注；對此柳淑芳表示，不僅耳聞，也有民眾向她詢問此事，柳淑芳則回應「有認真在考慮」。

報導指出，柳淑芳認為，只要能有反共、護台宣傳機會，包括保證金、文宣費等投資都很值得，至於先前貸款，今年底有望還清，到明年退休後會有一筆退休、養老金；屆時若參加選舉就不用向銀行借錢。

雖然到時能有一筆費用，不過柳淑芳也坦承面對物價通膨「養老金多少才夠？」沒有把握，因此還在評估參選事宜。



