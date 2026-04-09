愛吃冰塊竟是「缺鐵」警訊？醫：這9種症狀你恐早就中了

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強迫性地想吃冰塊，在醫學上稱為「嗜冰症」（pagophagia），是身體嚴重缺鐵的警訊之一，可能同時伴隨掉髮、頭暈、腦霧、不寧腿、匙狀甲等9種容易被誤認為過勞的身體症狀。

嗜冰症屬於「異食症」的一種，當身體嚴重缺鐵時，會出現想吃無營養價值之物的衝動。（圖／Photo AC）

食農專家韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文說明，嗜冰症屬於「異食症」（pica）的一種，當身體嚴重缺鐵時，會出現想吃無營養價值之物的衝動，嚴重情況下甚至會出現想吃泥土、黏土或沙子的念頭。目前醫界最普遍接受的解釋是，咀嚼冰塊能暫時改善腦部血流，緩解缺鐵引發的疲勞感與腦霧。

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韋恩列舉缺鐵所引發的「隱性貧血」多項常見表現，包括指甲變薄易斷、指甲兩側翹起呈湯匙狀（匙狀甲）、夜晚腳部莫名不適、坐著不動卻有強烈想動的衝動（不寧腿症候群）、大量掉髮或髮質乾燥易斷、舌頭表面光滑並伴有疼痛感、站起來頭暈眼花、注意力難以集中，以及明顯腦霧感，這些症狀常被誤認為工作過勞或睡眠不足。

韋恩進一步說明，一般健康檢查僅檢測血紅素，而非反映體內真實鐵儲量的鐵蛋白。（示意圖／Pixabay）

韋恩進一步說明，一般健康檢查僅檢測血紅素，而非反映體內真實鐵儲量的鐵蛋白。血紅素在最後階段才會下降，當數值開始偏低，代表體內的鐵早已耗盡。台灣調查數據顯示，有月經的女性鐵缺乏比例相當高，青少女、備孕及孕產期女性、素食者、高強度運動者與定期捐血者，均屬高風險族群。

在補鐵方式上，韋恩也提醒，動物性食品所含的「血紅素鐵」吸收率約為15至35%，遠高於植物性食品與鐵補充劑中的「非血基質鐵」的2至20%。同時攝取維生素C可顯著提升鐵的吸收率；茶、咖啡中的單寧酸及鈣質則會阻礙吸收，建議避免與鐵質豐富的食物同時攝取。

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