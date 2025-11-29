愛吃外食慘洗腎！55歲男等3年迎奇蹟 獲腎臟移植重生哭了

記者蔣季容／台北報導

陳先生接受腎臟移植已滿4個月。（圖／記者蔣季容攝影）

一名55歲因長期外食加上身體狀況不佳，導致腎功能快速衰敗，必須接受透析治療度日。苦等3年後，奇蹟接獲腎臟移植機會，成為9000多名腎臟移植等候者中的幸運一員，人生重新啟航。

台北榮總今（29）日舉辦「心傳真愛」器官捐贈感恩會，55歲的受贈者代表陳先生出面分享，因長期外食加上原本身體狀況不佳，導致腎功能在短短幾年間快速衰敗。陳先生在醫師建議下，111年起採用可在家自行操作的腹膜透析，與一般血液透析不同，需每日在家進行，治療時間長達7至10小時，由於他當時身形較大，一個晚上要躺10個小時。他回憶，因為身體狀況，這3年間總共動了5次手術，其中4次由日後的移植主治醫師協助處理，讓他心存無限感激。

陳先生指出，在主治醫師的鼓勵下，他於55歲左右正式登記器官移植，抱著「有機會就試試看」的心態等待奇蹟。幸運的是，登記3年後便接獲通知，他成為9000多名等待腎臟移植患者中順位第一的受惠者，順利接受來自「大愛捐贈者」的腎臟移植。

陳先生說，接到電話的那一刻，眼淚直接掉下來。他形容自己是非常幸福、幸運的人。移植後恢復狀況良好，目前術後不到半年，生活已逐漸回到正軌。

談及曾否考慮由家人捐腎，他坦言「人都是自私的」，一開始弟弟與女兒都曾主動表示願意，但自己始終不忍心，「所以我真的很欽佩那一種捐出腎臟捐贈的家屬，等於說我這一生的改變完全是他們賜給我的。」

陳先生提到，移植後最大的改變，是生活自由度大幅提升，不再被每日透析與傷口照護所綁住。他也表示，這份得來不易的重生，讓他開始與家人討論未來簽署器官捐贈的可能性，希望將這份大愛精神延續下去。他最後也鼓勵仍在等待器官移植的病友，「9000多人之中，我都有機會，其他人也會有機會。」

