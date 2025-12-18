愛吃泡麵、從不運動！50歲韓女星「高三至今維持52kg」 長年不發胖3原則公開

南韓女星韓高恩以其優雅形象和數十年如一日的苗條體態，被粉絲稱為「管理女王」。近日，她在個人YouTube頻道中，大方公開了自己從17歲模特兒時期至今，長達33年維持身高172公分、體重約52公斤的獨家秘訣，強調健康習慣重於激烈節食，其生活哲學引發廣大迴響。

瘦身三原則：低鹽、間歇性斷食、控制脂肪

韓高恩將自己體重管理的核心，歸納為三個基本原則：「低鹽飲食」、「間歇性斷食」與「減少脂肪攝取」。她表示，自己從20多歲初期就開始遵守這些原則，因此能夠長期維持體態，沒有經歷嚴重的體重反彈。

韓高恩靠著堅定的管理原則，多年來從未發胖。（圖片來源：IG hangoeun310）

她特別強調「低鹽」是健康管理的根本。韓高恩解釋，減少鹽分攝取，能讓人更敏銳地品嚐到食物原材料本身的風味，自然會選擇更健康的食材，連帶減少卡路里攝入。她分享，自己從模特兒時期開始，就一直保持低鹽飲食習慣。

此外，她會進行適合自己節奏的「間歇性斷食」，並有意識地避開油炸類等高脂肪食物。她認為，與其執著於體重計上的數字短暫起伏，不如設定「一個月減1公斤」這類長遠而平實的目標，對身心健康更有益。

不視澱粉為大敵 坦言超愛吃泡麵

對於近年流行「戒斷澱粉」的風潮，韓高恩提出不同看法。她直言，自己從不認為碳水化合物是必須戒除的毒藥，「很多人問我『妳也能吃泡麵嗎？』，其實我超愛泡麵，各種品牌幾乎都吃遍了。」她笑著說。

她回憶，高中時期甚至曾靠吃泡麵過活，當時依然非常瘦。她認為，問題不在碳水化合物本身，而在於「過鹹、過油、過量」。只要平日堅守低鹽、低脂原則，偶爾享受一碗泡麵是完全可以的，不過需要上鏡的日子還是會避開。

韓高恩不愛運動，但是非常注重飲食和生活習慣。（圖片來源：IG hangoeun310）

夫妻共同打造「易瘦」生活習慣

韓高恩的體重管理哲學也深深影響了家人。她的丈夫坦言，婚前自己是個零食不離手的人，連上學時都在書包裡塞滿洋芋片、蝦餅。但婚後受到妻子飲食習慣的薰陶，現在「零食幾乎不吃了」，自然而然減少了不必要的熱量攝取。

韓高恩說，夫妻倆會互相配合調整口味與習慣，例如當她問「要吃零食還是飯捲？」時，兩人會一起選擇吃飯捲或米飯等正餐。她認為，將整個生活環境變得對瘦身友善，是長期成功的關鍵。

特殊儀式：冬日不開暖氣、晨間泡澡、愛去汗蒸幕

除了飲食，韓高恩也分享獨特的生活習慣來維持狀態。令人意外的是，她為了避免皮膚乾燥，在冬天幾乎不開車內暖氣。「就算是嚴冬，我也會把車窗全部打開。」她解釋，暖氣會讓空氣濕度降低，加劇皮膚乾燥與老化。

她也維持了超過20年的「晨間泡澡」儀式。她認為，在身體機能尚未完全甦醒的早晨，透過泡澡喚醒身體、提高體溫，對維持整體狀態非常重要。

此外，為了消除水腫、促進血液循環，她從30多歲中後期開始，長達十多年定期前往汗蒸幕，進行蒸汽浴與指壓，她笑稱這讓她「找到了新的人生」。同時，她每天會飲用混合茶飲，確保水分攝取量達到2.5公升以上。

韓高恩日常飲食以蛋白質、蔬菜為主。（圖片來源：YouTube 고은언니 한고은）

公開日常餐點 以蛋白質與蔬菜為主

韓高恩也在YouTube頻道曝光了她的日常餐點，一餐內容包括烤雞蛋、小黃瓜、堅果，以及用希臘優格取代美乃醬製作的蛋沙拉。她解釋，節食期間她會以蔬菜和「草」（沙拉菜）為主，蛋白質則是為了必要營養與飽足感而攝取，若蛋白質吃得太少，容易覺得餓或脹氣。她也分享自己喜愛的食物組合，例如小黃瓜搭配蘋果，或是淋上巴薩米克醋的沙拉，都是她家中常見的輕食選擇。

特別的是，韓高恩並不靠運動來控制體重。她大方承認，大概從30多歲開始就不再運動，完全只靠飲食和日常習慣來管控身材。但因為她非常堅守原則，從17歲至今體重幾乎沒有變過，一直維持在52公斤左右，自律生活帶來的成效顯著。

