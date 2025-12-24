愛吃泡麵、披薩！16歲少女腹痛「抽出7公升積液」亡 醫聽1飲食習慣搖頭

一名16歲女學生，疑因長期不良飲食習慣，喜歡吃泡麵、披薩、漢堡等速食，導致腸道嚴重損傷。圖／翻攝自pexels

印度北方阿姆羅哈（Amroha）一名16歲女學生，疑因長期不良飲食習慣，喜歡吃泡麵、披薩、漢堡等速食，導致腸道嚴重損傷，經多日搶救後仍不幸身亡。該名學生日前在德里全印醫學科學研究所（AIIMS Delhi）病逝，事件引發當地社會對青少年飲食健康的關注。

根據外媒報導，該名16歲少女阿哈娜（Ahana）的家屬表示，阿哈娜自幼偏好炒麵、泡麵、披薩、漢堡等速食與加工食品，甚少食用家常料理。而阿哈娜於11月28日突然出現劇烈腹痛，最初被送往當地醫院治療，但病情未見改善，隨後轉送至莫拉達巴德（Moradabad）的醫療機構。

醫院檢查結果顯示阿哈娜其腸道受損、腹腔內出現大量積液。主治醫師裡亞茲博士為她進行緊急手術，手術過程中自胃部抽出約7公升液體。術後病情短暫穩定後，家屬將她轉送至新德里全印醫學科學研究所（All India Institute of Medical Sciences，New Delhi，縮寫為AIIMS）接受進一步治療。

AIIMS醫療團隊表示，阿哈娜入院後，檢查發現其腸道出現嚴重粘連，消化系統功能幾乎完全受損。儘管醫師持續治療，一度出現病情好轉跡象，但她仍於12月21日深夜病情突然惡化，最終於翌日清晨因心臟衰竭去世。醫師指出，最初的腸道感染已擴散至肺部，並影響血液循環，導致供血至心臟的血管阻塞，最終引發致命後果。

阿哈娜的叔叔表示，醫師已明確告知家屬，長期食用高油、高鹽、高碳水的速食食品，對其腸道造成不可逆的嚴重傷害，導致身體極度虛弱。另一名叔叔也坦言，家人未能及早糾正孩子的飲食習慣，「她寧願吃速食，也不願意吃家裡煮的飯，甚至會偷偷吃加工食品，這是我們的疏忽。」

醫生也提醒家長，速食食品中過量的脂肪、香料與精製碳水化合物，可能抑制兒童正常的飢餓感，長期恐引發消化系統疾病、心血管問題及其他嚴重健康風險。根據《全球疾病負擔報告》，不健康飲食習慣每年造成全球約1100萬人死亡。多項醫學研究亦指出，長期攝取速食與高度加工食品，與心臟病、癌症及腸道疾病密切相關。



