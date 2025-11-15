「愛吃烤香腸」18歲男學生罹大腸癌 譚敦慈：吃芭樂助解毒

大腸癌患者有年輕化趨勢，國內每年新增逾萬名患者。無毒教母譚敦慈指出，飲食不當會增加罹癌風險，曾有一名18歲男學生因長期食用烤香腸，後來不適就醫確診大腸癌，病情快速惡化不治。她強調，燒烤食物在高溫過程中會產生多種致癌物質，建議民眾每月最多食用1至2次，且需搭配高維生素C水果幫助排毒。

譚敦慈在《醫點不誇張》節目中表示，許多人喜愛燒烤食物，但在高溫烤製過程中可能產生異環胺、多環芳香烴等有毒物質。特別是烤香腸等加工紅肉，長期食用恐增加罹患大腸癌風險。她分享中部曾有一名18歲男學生，每天放學都會吃一根烤香腸，後來因不舒服就醫，竟確診為大腸癌，且病情惡化迅速，很快就不治身亡。

針對喜愛香腸的民眾，譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目中分享三個烹調撇步：首先，以水煮取代油煎油炸，先用滾水煮熟香腸；其次，將煮熟的香腸放進烤箱，設定攝氏120度，烤到略為上色即可取出；最後，建議搭配大蒜、蒜苗與高維生素C蔬果一起食用，因大蒜與蒜苗具解毒作用。

譚敦慈進一步說明，她家人食用香腸時會「一口芭樂、一口香腸」搭配食用，不僅美味，更有健康考量。由於香腸屬高糖高鈉食物，過量攝取會增加心血管負擔，而芭樂含有豐富的鉀，可幫助鈉代謝。她建議吃香腸時搭配含鉀、高維生素C的水果，如芭樂、蘋果、梨等，鉀離子能平衡鈉，維生素C則有助抑制致癌物形成，降低健康風險。

