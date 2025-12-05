愛吃熱騰騰的食物「易致癌」？ 林吟蔚曝爸爸安迪癌逝前「3大NG飲食習慣」

林吟蔚以亮眼外型和嗓音，受封「甜美歌姬」。年代提供

歌手林吟蔚自選秀節目《超級偶像》出道，以精緻外型和清亮歌聲受封「甜美歌姬」，近年她將多首膾炙人口的流行歌曲重新以台語詮釋，獲得廣大迴響；她也跨足戲劇領域，積極參與古裝電視劇的演出，演歌雙棲的她登上《聚焦2.0》，分享自爸爸安迪因病離世前的飲食習慣。隨著年齡增長，她也開始正視自身健康狀況。

林吟蔚在節目中特別獻唱當紅迷因〈沒出息〉。年代提供

已故藝人安迪於2018年因食道癌病逝，林吟蔚回憶從前沒有「不要吃太燙」的觀念，爸爸生前又喜歡吃燙口的食物，加上抽菸、喝酒習慣，都成為罹患食道癌的風險。林吟蔚坦言其實父親身體狀況存在一段時間，只是那幾年剛好沒有安排檢查，導致發現得很突然，也藉此呼籲觀眾務必定期健檢，不要忽略身體的警訊。

林吟蔚用音樂創作表達對父親的思念。年代提供

林吟蔚遺傳爸爸的演藝天分，近年利用短影音在社群平台打響名號，她透露，過去大家都覺得她「會唱但不厲害」，直到她開始把〈跳樓機〉、〈座位〉等夯曲全部改編成台語版本，才意外找到屬於自己的風格。林吟蔚也特別在節目中深情獻唱王世堅的爆紅迷因〈沒出息〉，搭配溫柔嗓音將其瞬間變成動人情歌，讓現場來賓聽得如癡如醉。

今年 35 歲的林吟蔚，兩年前在健康檢查中意外發現卵巢功能指數偏低，竟是「卵子沙漠」，讓她驚訝又心慌。今年她終於鼓起勇氣凍卵，為未來保留更多選擇。專家提醒，女性卵巢功能通常在34歲後呈現斷崖式下滑，若AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值低於2，可能就是卵巢功能衰竭的徵兆，林吟蔚的經驗也成為許多女性關注自身生育健康的重要提醒。



