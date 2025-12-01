愛吃紅肉恐害失智！醫推「1類食物」護大腦、提升記憶力

記者鄭玉如／台北報導

長期吃太多紅肉恐傷大腦，提升認知退化與失智風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒建議，以堅果、豆類等植物性蛋白替代，可有效降低失智及記憶力衰退風險。（示意圖／PIXABAY）

長期大量攝取紅肉，不僅容易變胖，還可能影響大腦健康。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，高攝取紅肉（尤其是加工紅肉）與認知功能下降、失智症風險增加有關。若以「堅果或豆類」等植物性蛋白替代，則可顯著降低失智症與認知退化的風險。

黃軒在臉書粉專表示，攝取加工紅肉（如香腸、培根）每日超過0.25份，失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險增加14%，認知老化速度加快。改以「堅果或豆類」替代，幫助降低失智症及認知衰退風險。另外，英國生物銀行研究也指出，每日增加25克加工肉品攝取，失智症及阿茲海默症風險顯著上升。

黃軒強調，若想保護記憶力，應從生活習慣改善，少吃高促炎飲食如紅肉、加工肉、含糖飲料，避免加速記憶衰退，多攝取深綠蔬菜、堅果、橄欖油、茶與咖啡，降低全身發炎；再來是多刷牙、預防幽門螺旋桿菌，牙周病與幽門螺旋桿菌感染都會提升炎症，讓大腦更容易受傷，務必定期洗牙、必要時根除幽門螺旋桿菌感染。

另外，充足睡眠也很重要，每天至少睡滿7小時，還要養成規律運動的習慣，每週快走或運動，可提升神經成長因子（BDNF），讓記憶力更加穩定，並讓大腦保持活躍，例如進行複雜的任務、學習新技能、社交互動，都能刺激神經可塑性，延緩退化。

