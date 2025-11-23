愛吃螃蟹的民眾注意！萬里蟹季邁入尾聲 市府力推「這市集」享用

即時中心／高睿鴻報導

饕客注意！隨著時序進入冬天，萬里蟹季已悄悄進入尾聲。新北市府漁業及漁港事業管理處今（23）說明，今（2025）年的萬里蟹依舊是鮮甜美味，吸引不少饕客前來；無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐到最自然的海味。市府特別提到，歡迎民眾把握產季尾聲，趕緊到「龜吼漁夫市集」品嚐萬里蟹，享受秋季的美味盛宴，錯過可就要再等一年了。

市府說明，萬里蟹為花蟹、三點蟹及石蟳之統稱，因萬里地區鄰近台灣西北漁場，得天獨厚的海域環境，孕育了豐富的海蟹資源，也使得萬里區龜吼漁港，成為台灣重要的海蟹產地。每年9至12月正值萬里蟹產季，許多饕客會慕名前來品蟹，位於龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集，則是以販售當地盛產的萬里蟹遠近馳名；一樓生鮮區販售萬里蟹、蝦類等各式新鮮海產，二樓熟食區則提供各種美味的海鮮料理，無論想購買海鮮或現場品嚐產地直送的海味，都能在這一次滿足。

除萬里蟹外，龜吼漁夫市集還有販售各式蝦貝類。（圖／新北市政府提供）

市府進一步指，龜吼漁夫市集共27家生鮮攤位，各具有其特色；走進1號攤位「吾家海產」，看見在市集裡難得一見的年輕身影，負責販售的是年僅23歲返鄉經營的漁二代-吳小姐。吳小姐的父親，為萬里在地的漁船主，曾獲得全國模範漁民的殊榮；原本打算由母親經營市集攤位，販售自家漁船捕撈的萬里蟹，為分擔母親的辛勞，遂主動接手攤位經營，從零開始學習供貨、訂價、陳列商品到販售，到現在已經可以獨當一面了。

吳小姐分享，剛開始經營時，因不熟悉成本計算，竟一度把商品售價訂得比成本還低，還是靠客人提醒才發現這個疏失；但這段小插曲，也讓她更加重視價格與成本的掌握，逐步學習後，營運才走上正軌。吳小姐說，攤位大多販售自家漁船捕撈的漁獲，因此價格相對較親民；除每週一固定公休外，只要漁船有出海作業，她都會在市集擺攤營業，歡迎大家來選購最鮮甜飽滿的萬里蟹。

龜吼漁夫市集有很多海產生鮮攤位。（圖／新北市政府提供）

新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集停車空間有限、且前方漁澳路為單行道路，假日車潮眾多，為免受塞車之苦，建議來訪的民眾，將車輛停放於翡翠灣停車場，沿著觀海步道步行約5分鐘即可抵達市集。或是利用大眾運輸，搭乘基隆客運953、1068於龜吼漁港站下車；或選擇搭乘國光客運1815、基隆客運862、790，於翡翠灣站下車，避免因塞車問題影響出遊的心情。

