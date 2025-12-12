愛吃豆皮要注意！營養師囑「這類」油脂高3倍

生活中心／尤乃妍報導

在許多人的印象中，豆製品因為含有豐富蛋白質大多都與健康掛勾，像是減脂族離不開的豆漿、豆腐等。但營養師黃雅鈺分享，豆製品製作方式不一，營養程度也會有所增減，尤其是「油炸類」豆製品，吃下去的油脂甚至可能多於蛋白質，提醒民眾小心冤枉吃下一堆熱量！





冬天吃鍋小心「熱量陷阱」！營養師囑「這類豆皮」油脂、鈉含量爆表

許多人在控制體重時，就會想到「豆製品」。傳統印象中的豆類製品大多低脂且蛋白質含量高，但其實豆製品的營養價值會跟著製作方式有所變化！營養師黃雅鈺分享光是豆皮，就分為生豆皮、腐竹、千張等等，不同種類熱量也相差甚遠。

豆皮種類：

生豆皮（豆腐皮）

豆漿加熱後浮起的薄膜，撈起來、曬乾，就是生豆皮，成分最單純，是很多豆製品的原料。

生豆皮垂掛：腐竹

火鍋裡最常看到的種類。

蒸後擠壓堆疊：千張

已好包餡、很耐煮。

摺起來：豆包

同樣為火鍋界常見的百搭角色。

炸一下：炸豆包（大家最常吃）

油脂含量最高的種類。

煙燻：燻豆包

風味較特殊。

不同塑型：素雞、角螺等加工品

豆皮界的「變形金剛」。





火鍋食材常見的豆腐、炸豆皮，雖都屬豆製品，營養價值卻不一樣，炸豆皮油脂含量可達32克。

營養師的豆製品選擇小技巧：

最原始、最少加工的優先買

像生豆皮、生豆包、生鮮腐竹。

避免油炸款

像炸豆包，油脂含量真的爆高！

每100克 生豆皮脂肪約11克，但炸豆皮竟然高達32克，差快三倍。

加工越多、調味越多

油脂、鈉含量都可能提高，要看營養標示！吃之前多留意一下，才能避免吃下一堆看不見的熱量。

