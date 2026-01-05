愛吃辣不一定會瘦？研究揭重度嗜辣，反增肥胖與脂肪肝風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

天氣轉冷，麻辣鍋、辣味料理再度成為餐桌主角，不少民眾也認為「吃辣能促進代謝、有助減重」；但最新研究顯示，辣椒雖有產熱效果，但若長期重度嗜辣，反而可能提高肥胖與脂肪肝風險。

減重專科醫師陳威龍指出，辣椒中的辣椒素確實能短暫提升代謝率，但「此辣非比辣」，關鍵不在辣椒本身，而是長期搭配的飲食型態與吃法。

墨西哥嗜辣研究：辣椒素吃越多，體脂反而越高

一項刊登於《Healthcare》期刊的研究指出，以全球高嗜辣地區之一、成人過重與肥胖比例超過7成的墨西哥提華納（Tijuana）地區為研究對象，共納入221名成年人，平均每日辣椒素攝取量高達152.44毫克，明顯高於多數國家，甚至超過韓國研究中觀察到的最高攝取量，約78.67毫克。

研究團隊在排除糖尿病、心血管疾病、甲狀腺疾病、消化道潰瘍，以及吸菸與過量飲酒等干擾因子之後，分析辣椒素攝取量與肥胖、脂肪肝指標之間的關聯。

結果發現，辣椒素攝取量越高，身體質量指數BMI、臀圍、身體脂肪指數BAI及脂肪肝指數FLI反而越高。以每日攝取400至900毫克辣椒素的重度嗜辣者為例，其BAI達26.9、BMI為30.5，明顯高於偶爾吃辣者的22.9與27.4，顯示肥胖風險不減反增。

問題不在辣椒，在越辣越油、越吃越多

陳威龍分析，核心問題並非辣椒素本身，而是長期伴隨的飲食結構。研究指出，當地常見的辣味料理多半搭配高油脂辣醬，為緩解辛辣刺激，民眾也容易攝取高碳水食物或含糖飲料，加上辣味本身可能刺激食慾，使吃辣從調味習慣，轉變為促進進食的誘因。

也就是說，辣椒若成為高油、高糖飲食的催化劑，長期下來，反而拉高體脂與脂肪肝風險。

吃辣也可能幫助少吃，關鍵在來源與方式

陳威龍補充，相關研究並非全盤否定辣椒的正面效果。2025年刊登於《Food Quality and Preference》期刊的研究指出，以紅椒粉作為辣味來源，辣椒在口腔產生的灼熱感，可降低進食速度，單餐進食量平均減少約11%至25%。

這顯示出辣椒是否有助減重，與辣的來源、型態與搭配密切相關，而非單純吃不吃辣。

想讓辣椒助減重，醫師提醒3原則

若希望將辣椒作為飲食助力而非阻力，陳威龍提出以下三項建議：

1.避開地雷：遠離高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品

2.回歸原型：選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激

3.溫和替代：腸胃敏感或不吃辣者，可改用同屬番椒類的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜

最後，陳威龍強調，減重從來不是仰賴單一食物或刺激，而是建立可長期維持的飲食節奏與代謝平衡；若是飲食調整後體重、血糖仍反覆失控，建議由專業醫師評估代謝與內分泌狀況，避免單靠意志力，讓減重變成一場消耗戰。

（本文獲優活健康網授權轉載，原文為：冬天吃「麻辣火鍋」腸胃拉警報！醫教「5招健康吃」：最好點鴛鴦鍋 )

(記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

