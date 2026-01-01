「愛吃辣」脂肪反高出1.17倍 減重醫：辣感是為了減緩進食

隨著氣溫轉涼，麻辣火鍋成了許多人的聚餐首選，甚至有不少民眾希望能透過吃辣產熱來加速代謝，達到減重的目的。不過，初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍引述國際研究指出，每日高劑量攝取辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）竟比偶爾吃辣者高出約1.17倍。吃辣能否幫助減重，關鍵不在於「辣度」，而是在於搭配的飲食型態。

高劑量辣椒素反而傷身？

陳威龍醫師表示，這項研究刊登於《Healthcare》期刊，針對全球嗜辣文化盛行的墨西哥提華納地區進行分析。該研究納入221名成年人，發現當地每日平均辣椒素攝取量高達152.44毫克，遠超國際水平。研究結果顯示，日常辣椒素攝取量越高的人，其身體質量指數（BMI）、臀圍及脂肪肝指數（FLI）反而同步攀升。

廣告 廣告

以每日攝取400至900毫克高劑量辣椒素的受試者為例，其BMI平均達30.5，明顯高於偶爾吃辣者的27.4。陳威龍醫師分析，核心問題在於當地的辣味料理多伴隨大量油脂，且為了緩解辛辣刺激，民眾往往會搭配更多高碳水化合物或含糖飲料。這種飲食模式讓辣味從單純的調味，轉變為促進食慾、增加進食量的誘因。

辣感是為了減速進食

雖然高劑量攝取與肥胖正相關，但陳威龍醫師強調這並非否定辣椒的價值。根據2025年刊登於《Food Quality and Preference》的研究發現，辣椒在口腔產生的灼熱感其實具有「強制減速」的效果，能幫助單餐進食量平均減少11%至25%。

陳威龍醫師指出，辣椒素確實具有產熱效應並能短暫提升代謝，但如果為了吃辣而搭配濃郁湯底或高度加工的辣醬，攝入的熱量將遠超代謝所能抵銷的程度。因此，吃辣是否能成為減重助力，完全取決於食物的選擇與進食節奏的控制。

醫師提醒吃辣三大原則

為了讓辣椒在減重過程中發揮正面效益，陳威龍醫師提醒有三大飲食原則。首先是「遠離地雷」，應避開高油湯底、勾芡濃稠的辣醬及各類高度加工的辣味加工品；其次是「回歸原型」，優先選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，僅取其風味與適度的味蕾刺激；最後是「溫和替代」，針對腸胃敏感或不嗜辣的民眾，可選用同屬番椒類型的青椒、甜椒入菜。

陳威龍醫師提醒，減重的成功並非依賴單一的神奇食物，而是要顧好整體的代謝與血糖平衡。民眾若發現調整飲食後體重仍反覆失控，建議應尋求專業醫師評估代謝狀態，避免單靠意志力對抗食慾。只要掌握正確的吃辣節奏，辣椒就能從致胖陷阱化身為維持健康的良好助力。