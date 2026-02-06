愛吃重鹹又加工？大腸直腸外科醫師陳昱廷解析慢性貧血背後的「腸癌」危機

日常生活中常見的體力衰退，背後可能藏著致命危機。像是一名 68 歲的李爺爺，多年來維持著「重口味」的飲食習慣，特別偏好高油、高鹽的加工食品，如香腸、臘肉及各式醃漬品。過去他自認體質強健，很少進醫院，但近期卻發現體力大不如前，不僅時常感到頭暈，連爬一層樓梯都氣喘吁吁。起初這名患者還以為只是自然老化，直到在診所檢查出貧血反應，並透過「免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT）」呈現陽性，才驚覺事態嚴重。

從貧血到癌症必須仰賴精準追蹤

台北慈濟醫院大腸直腸外科主治醫師陳昱廷進一步分享前述個案的情況，並表示透過電腦斷層與無痛大腸鏡交織比對，在肝臟下方的結腸處發現一顆約 3 公分的腫瘤，病理切片報告最終確認為「大腸癌第三期」。

陳昱廷解釋，許多民眾不解為何「腸子長腫瘤會導致頭暈」？事實上，由於腫瘤組織較為脆弱，會長期微量出血，導致患者出現慢性貧血，當血紅素不足時，身體含氧量降低，自然會感到頭暈目眩或呼吸急促，李爺爺的案例正提醒了所有銀髮族，切勿將所有的體力下降都歸咎於「老了」。

現代人的「腸危機」通常飲食型態是關鍵

根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌始終盤踞國人癌症發生率前二名。陳昱廷指出，癌症年輕化與現代人的生活型態息息相關。

• 危險因子： 長期攝取低纖維、高脂肪的食物，加上缺乏規律運動，會使腸道蠕動減緩，增加致癌物停留時間。

• 沉默的殺手： 大腸癌初期幾乎沒有痛覺，等到腫瘤大到足以造成「腸阻塞」（發生率約 20%），出現嘔吐、腹脹或無法排氣時，往往已進入中晚期。若拖延至腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，致死率將大幅飆升。

他表示，李爺爺這樣的病患能及時揪出病灶，主要歸功於目前主流的「免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT）」；另外，陳昱廷也分析，傳統的化學法容易受飲食影響（如吃了帶血紅肉或含維生素 C 的蔬果）產生誤判；而現行的免疫法是利用特殊抗體偵測，專門鎖定人類血紅素蛋白。

另一方面，根據《加拿大醫學會雜誌》(CMAJ) 的研究顯示，i-FOBT 的偵測率高達 96.4%，它就像是精密的「雷達」，能在患者尚未察覺異狀時，就捕捉到糞便中極微量的血液訊號，大幅提升早期病灶的檢出率。

臨床上已有微創技術助攻！早期發現、五年存活率破九成

以李爺爺的病情為例子，陳昱廷採取了「腹腔鏡右半結腸切除術」。這種微創方式是目前醫界的主流，醫師需在腹部開一個約 5 公分的小傷口與 1 至 2 個微型孔洞。手術中，醫師也可以精準保留腫瘤前後 3 至 5 公分的安全區域，並將周邊淋巴結一併清除，最後重新縫合腸道恢復連續性。

陳昱廷再次強調：「大腸癌並不可怕，可怕的是延誤就醫。」只要能早期發現並接受標準化治療，患者的五年存活率可高達九成以上。

值得注意的是，目前政府已將公費篩檢年齡下修至 45 歲，民眾應養成每兩年定期篩檢的習慣，若家族中有一等親罹癌，則建議提前至 40 歲 進行檢查。透過飲食轉向「高纖、低油、少加工」以及善用健保資源，才能真正遠離腸癌威脅。

文／劉一璇、圖／楊紹楚