愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%

剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過多恐讓血糖飆升。中醫師高晧宇根據一項研究結果，建議吃麵包可搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降30%，能有效避免血糖大幅波動。

高晧宇在YouTube頻道「Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫」表示，吃麵包時搭配一些酸的東西，有助於血糖調控。他分享一項研究實驗，受試者分成多組，每組同樣吃100克的麵包，並且可以搭配水、紅茶或是250c.c.的檸檬汁，經實驗發現搭配檸檬汁的組別，飯後血糖高峰比其他組低30%，並且飯後血糖上升的時間可以往後延約半小時。

高晧宇醫師解釋，因為酸性物質可以抑制身體裡「α-澱粉酶（Alpha-Amylase）」的產生，兩者搭配下可以減緩血糖上升速度。

高晧宇醫師補充，除了檸檬汁之外，喝醋也有同樣效果，另外中藥裡也有很多酸的東西，例如烏梅、五味子等中藥材也可發揮功效，因此他建議，飯後可喝一些酸性飲品，但不要過量，不僅能穩定血糖，同時也能促進腸胃消化。此外，他還在留言區表示，搭配調味料油、醋、醬不只能提味，更能發揮醋穩定血糖的效果，另加橄欖油還能延緩澱粉吸收，對血糖友善又更營養。

