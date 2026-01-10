愛吃麵的注意了！營養師曝「這款」竟堪比吸油面紙

生活中心／杜子心報導

不少民眾在天氣轉冷時，最想來一碗熱騰騰的湯麵暖暖身，簡單又有飽足感。不過，看似相同的一碗麵，其實會因著你選的麵條不同，而在熱量上出現巨大的差異。營養師曾建銘近日在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分析不同麵類的熱量，並特別點名紅燈區的「雞絲麵」，表示雞絲麵的本質就是「麵條界的吸油面紙」。









麵條界的吸油面紙是「它」！營養師曝恐怖熱量：簡直是在喝油

一碗麵其實並不等於一碗飯，而是相當於３～４份主食。（圖／翻攝自曾建銘臉書）

許多正在減脂的民眾，點餐時會刻意避開白飯，改選看起來清淡、份量少的麵類來吃。對此，曾建銘就指出，減脂期間不是不能吃麵，真正的問題在於多數人對「份量」與「麵條種類」的誤判，常誤以為一整碗麵只等於1份主食，卻沒注意到澱粉與油脂早已超標。他以《台灣食物代換表》的邏輯，將常見麵類分成紅、黃、綠3種風險等級，其中冬粉、米粉、蕎麥麵屬於綠燈區，吸水性高、視覺份量大，但一碗仍約等於3份主食，並非可以無限制食用；烏龍麵、陽春麵與拉麵則是黃燈區，澱粉密度高，看似小碗卻很容易一口氣吃進4份主食以上，尤其是吃鍋燒麵時，麵體選烏龍麵已屬黃燈區，若選的是意麵，則會直接升到紅燈區。

曾建銘指出雞絲麵、鍋燒意麵、泡麵都是屬於熱量極高的紅燈區。（圖／翻攝自曾建銘臉書）

至於紅燈區，則包含雞絲麵、鍋燒意麵與油麵，是減脂族群最容易踩雷的選項。曾建銘特別點名雞絲麵，指出其製作過程本身經過油炸，麵體早已吸附大量油脂，再搭配高鈉湯頭，熱量負擔遠超外觀看起來的清淡程度。他也分享自己的吃麵原則，建議進食時先吃蔬菜增加體積，再補充肉類，最後才少量吃麵，這樣就能在滿足口感的同時，避免無意識地吃進過多澱粉與油脂。





原文出處：麵條界的吸油面紙是「它」！營養師曝「恐怖真相」：簡直是在喝油

